«‎Это бессовестно!» В Госдуме возмутились воде за 455 рублей в аэропорту Внуково

Цена полулитровой бутылки воды в московском Внуково составляет 455 рублей, рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он опубликовал фото чека от подписчика и возмутился, что некоторые люди вынуждены ночевать в аэропортах из-за отмен или задержек рейсов, в то время как другие пытаются извлечь выгоду из этой ситуации.

«Дальше, видимо, платные туалеты. А если серьёзно — это просто бессовестно. После двух часов задержки воду людям должны давать бесплатно», — заявил Даванков в своём Telegram.

Депутат отметил, что так нагло извлекать выгоду из чужих трудностей ничем не лучше мародёрства. Он планировал обратиться в ФАС с просьбой ограничить рост цен и тарифов для пассажиров в условиях форс-мажора. Кроме того, народный избранник доработает с Минтрансом свою инициативу о создании детских игровых пространств в аэропортах и на вокзалах. Реализовать её нужно немедленно, несмотря на приближающееся завершение сессии Госдумы, заключил он.