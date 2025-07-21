«Это бессовестно!» В Госдуме возмутились воде за 455 рублей в аэропорту Внуково
Депутат Госдумы Даванков возмутился воде за 455 рублей в аэропорту Внуково
Обложка © Шедеврум/Life.ru
Цена полулитровой бутылки воды в московском Внуково составляет 455 рублей, рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он опубликовал фото чека от подписчика и возмутился, что некоторые люди вынуждены ночевать в аэропортах из-за отмен или задержек рейсов, в то время как другие пытаются извлечь выгоду из этой ситуации.
Фото © Телеграм / ДАВАНКОВ // Вице-спикер Госдумы
«Дальше, видимо, платные туалеты. А если серьёзно — это просто бессовестно. После двух часов задержки воду людям должны давать бесплатно», — заявил Даванков в своём Telegram.
Депутат отметил, что так нагло извлекать выгоду из чужих трудностей ничем не лучше мародёрства. Он планировал обратиться в ФАС с просьбой ограничить рост цен и тарифов для пассажиров в условиях форс-мажора. Кроме того, народный избранник доработает с Минтрансом свою инициативу о создании детских игровых пространств в аэропортах и на вокзалах. Реализовать её нужно немедленно, несмотря на приближающееся завершение сессии Госдумы, заключил он.
Ранее Life.ru сообщал, что Роспотребнадзор запустил горячую линию для пассажиров, недовольных задержкой рейсов. Согласно информации ведомства, эксперты окажут помощь в вопросах возврата билетов, получения компенсаций и подачи претензий к авиаперевозчикам.