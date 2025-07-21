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21 июля, 13:59

«‎Это бессовестно!» В Госдуме возмутились воде за 455 рублей в аэропорту Внуково

Депутат Госдумы Даванков возмутился воде за 455 рублей в аэропорту Внуково

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Цена полулитровой бутылки воды в московском Внуково составляет 455 рублей, рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он опубликовал фото чека от подписчика и возмутился, что некоторые люди вынуждены ночевать в аэропортах из-за отмен или задержек рейсов, в то время как другие пытаются извлечь выгоду из этой ситуации.

Фото © Телеграм / ДАВАНКОВ // Вице-спикер Госдумы

Фото © Телеграм / ДАВАНКОВ // Вице-спикер Госдумы

«Дальше, видимо, платные туалеты. А если серьёзно — это просто бессовестно. После двух часов задержки воду людям должны давать бесплатно», — заявил Даванков в своём Telegram.

Депутат отметил, что так нагло извлекать выгоду из чужих трудностей ничем не лучше мародёрства. Он планировал обратиться в ФАС с просьбой ограничить рост цен и тарифов для пассажиров в условиях форс-мажора. Кроме того, народный избранник доработает с Минтрансом свою инициативу о создании детских игровых пространств в аэропортах и на вокзалах. Реализовать её нужно немедленно, несмотря на приближающееся завершение сессии Госдумы, заключил он.

Названа сумма убытков авиаперевозчиков из-за коллапса в аэропортах
Названа сумма убытков авиаперевозчиков из-за коллапса в аэропортах

Ранее Life.ru сообщал, что Роспотребнадзор запустил горячую линию для пассажиров, недовольных задержкой рейсов. Согласно информации ведомства, эксперты окажут помощь в вопросах возврата билетов, получения компенсаций и подачи претензий к авиаперевозчикам.

Анастасия Никонорова
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