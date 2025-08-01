Россиянам рассказали, какие продукты подешевеют в магазинах в августе
Ценозавр: В августе в магазинах подешевеют арбузы, яйца и овощи
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В августе в России ожидается снижение цен на ряд продовольственных товаров, следует из данных исследования сервиса «Ценозавр», с которым ознакомился «Постньюс».
Так, с началом массовых поставок из южных регионов и стран Средней Азии в торговых сетях подешевеют арбузы и дыни — на 3–6%. Средняя цена на арбузы сейчас составляет 93 рубля за килограмм, на дыни — 125 рублей.
Из-за переизбытка предложения и сезонного снижения спроса на 1–2% могут упасть цены на куриные яйца. По информации аналитиков, стоимость десятка яиц в среднем составляет 104 рубля, хотя в ряде сетей яйца категории С1 можно найти по 40–50 рублей.
Ближе к концу месяца возможна коррекция цен на овощи нового урожая. Картофель, морковь, капуста и лук могут подешеветь на 10–15%. Сейчас их средняя цена варьируется от 60 до 94 рублей за килограмм.
Наиболее заметное снижение — до 20% — прогнозируется на яблоки и груши. Это связано с началом сбора урожая в южных регионах. В настоящее время килограмм яблок стоит в среднем 216 рублей, груш — 252 рубля.
Ранее Life.ru рассказывал, что цены на мороженое в России выросли на 30% за последний год. К примеру, вафельные стаканчики прибавили в стоимости на 15% (до 118–136 рублей), а эскимо — на 5%, и теперь его цена составляет от 109 до 114 рублей.