Россиянам рассказали, какие продукты подешевеют в магазинах в августе

В августе в России ожидается снижение цен на ряд продовольственных товаров, следует из данных исследования сервиса «Ценозавр», с которым ознакомился «Постньюс».

Так, с началом массовых поставок из южных регионов и стран Средней Азии в торговых сетях подешевеют арбузы и дыни — на 3–6%. Средняя цена на арбузы сейчас составляет 93 рубля за килограмм, на дыни — 125 рублей.

Из-за переизбытка предложения и сезонного снижения спроса на 1–2% могут упасть цены на куриные яйца. По информации аналитиков, стоимость десятка яиц в среднем составляет 104 рубля, хотя в ряде сетей яйца категории С1 можно найти по 40–50 рублей.

Ближе к концу месяца возможна коррекция цен на овощи нового урожая. Картофель, морковь, капуста и лук могут подешеветь на 10–15%. Сейчас их средняя цена варьируется от 60 до 94 рублей за килограмм.

Наиболее заметное снижение — до 20% — прогнозируется на яблоки и груши. Это связано с началом сбора урожая в южных регионах. В настоящее время килограмм яблок стоит в среднем 216 рублей, груш — 252 рубля.