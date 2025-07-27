Заготовки, скидки и кешбэк: Life.ru публикует календарь выгодных покупок продуктов

Грамотное планирование покупок с учётом сезонности является ключом к финансовой грамотности. Коэффициент выгоды разных категорий продуктов меняется в течение года. Финансовый консультант Ольга Матвеева из сервиса «Пакет» от X5 рассказала Life.ru, как сэкономить и питаться качественнее.

Лето: пора дачного урожая и консервирования

Летние овощи и фрукты. Фото © Unsplash / Andres Carreno

Что покупать: традиционные овощи и фрукты (июнь-июль – пик предложения). Молочные продукты, такие как сметана и творог, часто дешевле у местных фермеров.

Как экономить: идеальное время для заготовок. Используйте кешбэк и акции в местных торговых сетях для покупки компонентов для консервации и заморозок.

Осень: корнеплоды и грибы

Грибы. Фото © freepik

Что покупать: корнеплоды (морковь, свёкла, картофель) – их стоимость падает в сентябре-октябре из-за массового поступления урожая. Сезон грибов.

Как экономить: наиболее выгодные покупки можно совершать в супермаркетах, используя акции на сезонные товары, программы лояльности и кешбэк-сервисы.

Зима: время хранения и акций на консервацию

Консервация. Фото © freepik / DC Studio

Что покупать: замороженные продукты и консервация. Товары длительного хранения (консервы, замороженное мясо, молочные продукты).

Как экономить: свежие овощи и фрукты дороги из-за дефицита и логистики. В декабре-январе магазины часто делают скидки на товары длительного хранения.

Весна: свежая зелень и заморозка с прошлого сезона

Свежая зелень. Фото © freepik / azerbaijan_stockers

Что покупать: свежая зелень, редис и первые ягоды (цены снижаются в марте-апреле). Замороженные ягоды и фрукты, собранные в прошлом году.

Как экономить: замороженные продукты прошлого года сохраняют питательные вещества и гораздо выгоднее свежих зимой. Пополняйте запасы в крупных торговых сетях, где цены ниже за счёт массовых поставок, и используйте бонусные программы.

«Правильное планирование покупок позволяет не только сократить расходы, но и повысить качество жизни. Выбирайте выгодные пути, обращайте внимание на сезонность, не бойтесь экспериментировать с новыми рецептами и проявлять фантазию», — заключила Матвеева.