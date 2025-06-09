Ищут альтернативу: Маркетолог раскрыла, на чём россияне не готовы экономить

Россияне стали выбирать как локальные марки, так и собственные торговые марки (СТМ) крупных ритейлеров, которые зачастую выставляются на полках по доступным ценам. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала маркетолог Елизавета Волошанина.

Специалист объяснила, что в этом году фиксируется значительный рост цен на основные продукты питания. Например, стоимость картошки возросла на 85%, что сделало продукт недоступным для широких слоёв населения. В ответ на это многие покупатели начали искать альтернативы и обратили внимание на макаронные изделия как более доступный и экономичный вариант, дополнила маркетолог.

«Параллельно с этим есть резкий рост цен на сливочное масло, который составил 35%. Это вызвало стремление потребителей переключиться на маргарин, что демонстрирует гибкость и адаптивность покупательского поведения. Спрос на масло упал на целых 22%. Спрос на говядину снизился на 6%, в то время как спрос на свинину упал на 36%, индейку на 38%, а курицу на 33%», – подчеркнула Волошанина.

Специалист дополнила, что также растёт рынок потребления готовой еды. Молодёжь не хочет готовить и тратить на это собственное время. Вместе с тем падает спрос на приобретение новостроек. По словам маркетолога, покупка недвижимости становится менее доступной для широкой аудитории.

«Ожидаемое снижение объёма ипотечного кредитования в 2025 году на 30% относительно предыдущего года является показателем не только экономических реалий, но и изменяющихся предпочтений. За первый месяц 2025 года выдача жилищных кредитов упала на впечатляющие 56% в годовом выражении. Однако возрастает интерес к загородной жизни, садоводству и ведению домашнего хозяйства», – подытожила Волошанина.