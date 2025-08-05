Противорвотная памятка отпускника: Врач объяснил, чем чревато отравление морепродуктами

Пищевые отравления нередко настигают во время летнего отдыха. Особенно в жару опасны морепродукты, так как, употребив несвежую рыбу или те же креветки, пострадавший рискует не только заработать кишечную инфекцию, но и подхватить вирус гепатита А. Об этом Life.ru рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По словам эксперта, рвота и диарея при отравлении являются естественными защитными реакциями организма. Главное — не мешать ему, но и не допускать обезвоживания. Как пояснила собеседница Life.ru, потеря жидкости и электролитов может нарушить работу сердца и нервной системы, поэтому во время болезни лучше всего пить специальные растворы для регидратации, а в крайнем случае воду маленькими порциями, по чайной ложке каждые 5–10 минут.

Если рвота не прекращается в течение дня или становится чаще, если появляются признаки обезвоживания — сухость во рту, слабость, головокружение — необходимо срочно обращаться к врачу. Самолечение может только усугубить ситуацию. А в случае с морепродуктами всегда нужно помнить: в рыбе, креветках, моллюсках может содержаться вирус гепатита А. Он часто маскируется под обычную кишечную инфекцию, но требует совсем другого подхода. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

После того как острые симптомы отступят, гастроэнтеролог советует отдать предпочтение лёгкой пище: нежирным супам, кашам, овощам на пару. Молочные продукты, сладкие фрукты и тяжёлую еду лучше отложить минимум на несколько дней. Подводя итог, врач напомнила, что летом риск пищевых инфекций выше из-за жары, так как продукты портятся быстрее, особенно при нарушении санитарных норм.