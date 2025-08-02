Названы съедобные грибы, которые вмиг станут ядовитыми в сочетании с водкой

Не все съедобные грибы могут быть безопасны, так как их сочетание, например, с алкоголем способно превратить безобидный гриб в ядовитый. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с kp.ru.

«Условно-съедобные грибы рода навозников (или копринус), которые похожи на вытянутые шампиньоны, при совместном употреблении со спиртными напитками могут вызвать тяжелейшую интоксикацию — эти грибы содержат вещество коприн, блокирующее переработку этилового спирта», — пояснил специалист.

Также он посоветовал не собирать даже съедобные грибы вблизи дорог, потому что они насыщаются токсинами и выхлопными газами, а это неизбежно вызовет отравление у человека. Кроме того, около лесной опушки не должно быть предприятий и химпроизводств, которые могут негативно повлиять на экосистему. Лебедев призвал не брать в корзину и трухлявые грибы, потому что продукты их разложения очень токсичны.

По его словам, люди часто наивно думают, что просто вырежут неприятное место на ножке или шляпке, забывая, что гриб уже поражён весь. И, наконец, не стоит использовать в пищу пусть даже и съедобные грибы, но пролежавшие несколько дней на столе. Лебедев напомнил, что грибы быстро портятся, поэтому после сбора их следует сразу отварить, засушить или пожарить. Эксперт добавил, что если после «грибного» обеда начались боли в животе, рвота, слабость, дрожь, то следует сразу вызвать врача, самостоятельно побороть сильное отравление вряд ли получится.