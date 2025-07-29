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29 июля, 13:43

Обалденная закуска: Названы грибы, которые можно безопасно и вкусно приготовить прямо в лесу

Эксперт Тихомиров: Рыжики можно употреблять прямо в лесу, если засолить

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lzf

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lzf

Рыжики можно не вываривать и вымачивать, прежде чем съесть, их достаточно засолить на месте. Об этом рассказал создатель YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров.

«Если у вас есть с собой тарелка, то кладёте на неё грибы рыжики одним слоем, сверху посыпаете солью и накрываете другой тарелкой на 15–20 минут. За это время они выделят сок и фактически просолятся. Получится обалденная закуска!» — поделился рецептом с NEWS.ru эксперт.

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Ранее диетолог предупредила любителей белых грибов о необходимости соблюдать меру. Дело в том, что в них очень много покрытового хитиновой оболочкой белка, который очень долго переваривается. В сушёном виде белые грибы усваиваются значительно быстрее, но больше 200 граммов в день лучше не есть.

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Юрий Лысенко
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