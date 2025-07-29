Обалденная закуска: Названы грибы, которые можно безопасно и вкусно приготовить прямо в лесу

Рыжики можно не вываривать и вымачивать, прежде чем съесть, их достаточно засолить на месте. Об этом рассказал создатель YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров.

«Если у вас есть с собой тарелка, то кладёте на неё грибы рыжики одним слоем, сверху посыпаете солью и накрываете другой тарелкой на 15–20 минут. За это время они выделят сок и фактически просолятся. Получится обалденная закуска!» — поделился рецептом с NEWS.ru эксперт.