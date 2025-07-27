«Тяжело перевариваются»: Диетолог назвала норму потребления белых грибов

Белые грибы богаты белком, который покрыт хитиновой оболочкой, из-за чего долго переваривается. Однако в сушёном виде усвоение происходит значительно лучше. Кроме того, царь грибов содержит калий, кальций, магний, фосфор, железо и даже редкие хромо и кобальт. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Никитина.

Она подчеркнула, что калий полезен для сердца и нервной системы. Кроме того, белые грибы обладают антиоксидантными свойствами и помогают поддерживать иммунитет благодаря содержанию бета-глюканов. Тем не менее данный продукт нельзя давать малышам до трёх и нежелательно давать детям до семи лет из-за сложности переваривания хитина.

У детей и у людей с нарушенным пищеварением грибы могут вызывать тяжесть, вздутие и дискомфорт. Также необходимо быть осторожными людям с хроническими заболеваниями желудка и кишечника. Эксперт посоветовала не превышать суточную норму в 150–200 граммов и разделять этот объём на два приёма.

При разумном употреблении белый гриб является отличным продуктом для диетического питания, низкая калорийность, богатство белком и пищевыми волокнами делают его одним из лучших грибов для здоровья. Более того, это универсальный продукт, ведь его можно жарить, варить, тушить, сушить или мариновать. А вот в сыром виде лучше не есть.