Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор краснокнижных грибов и растений

За сбор краснокнижных грибов и растений можно лишиться свободы сроком от шести до девяти лет, а также получить штраф в размере от полутора до трёх миллионов рублей. В России данное деяние считается уголовным преступлением, напомнил гражданам депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Важно знать, что с 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений и грибов введена уголовная ответственность», — отметил парламентарий в интервью «Вечерней Москве».

Так, под защитой государства сегодня находятся морошка и клюква мелкоплодная, а также вешенка небродийская, трюфель летний и шишкогриб хлопьеножковый. Кстати, остальные грибы и ягоды можно собирать исключительно для собственных нужд. Однако важно помнить, что регионы вправе устанавливаться дополнительные ограничения.