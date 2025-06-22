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Регион
Опубликовано 22 июня 2025, 23:18

Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор краснокнижных грибов и растений

Депутат Чаплин: За сбор краснокнижных грибов можно лишиться свободы

Грибник. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Грибник. Обложка © Шедеврум / Life.ru

За сбор краснокнижных грибов и растений можно лишиться свободы сроком от шести до девяти лет, а также получить штраф в размере от полутора до трёх миллионов рублей. В России данное деяние считается уголовным преступлением, напомнил гражданам депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Важно знать, что с 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений и грибов введена уголовная ответственность», — отметил парламентарий в интервью «Вечерней Москве».

Так, под защитой государства сегодня находятся морошка и клюква мелкоплодная, а также вешенка небродийская, трюфель летний и шишкогриб хлопьеножковый. Кстати, остальные грибы и ягоды можно собирать исключительно для собственных нужд. Однако важно помнить, что регионы вправе устанавливаться дополнительные ограничения.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье был зафиксирован первый случай отравления грибами в этом сезоне. Пятилетний ребёнок съел сорванный на улице гриб и попал в больницу.

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Борис Эльфанд
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