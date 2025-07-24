«Кровоточащее сердце»: Россиянин в лесу под Владимиром нашёл удивительный гриб

Во Владимирской области грибник обнаружил в лесу редкий для России гиднеллум Пека. Этот уникальный гриб отличается необычным внешним видом: его сердцевидная шляпка украшена красными пятнами, похожими на капли крови. Об этом рассказали в ГБУ ВО «Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области».

Гинделлум Пека чаще встречается в Северной Америке и Европе, однако последнее время становится более распространённым в России. Растёт этот гриб преимущественно под хвойными деревьями среди влажных мхов. Он не ядовит, но и не пригоден в пищу из-за слишком горького вкуса.