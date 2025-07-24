«Кровоточащее сердце»: Россиянин в лесу под Владимиром нашёл удивительный гриб
Грибник из Владимирской области нашёл в лесу гиднеллум Пека
Гриб гиднеллум Пека. Обложка © VK/ Артём Мишулин
Во Владимирской области грибник обнаружил в лесу редкий для России гиднеллум Пека. Этот уникальный гриб отличается необычным внешним видом: его сердцевидная шляпка украшена красными пятнами, похожими на капли крови. Об этом рассказали в ГБУ ВО «Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области».
Гинделлум Пека чаще встречается в Северной Америке и Европе, однако последнее время становится более распространённым в России. Растёт этот гриб преимущественно под хвойными деревьями среди влажных мхов. Он не ядовит, но и не пригоден в пищу из-за слишком горького вкуса.
А в заповедных лесах Хакасии нашли редкий гриб саркосома шаровидная, прозванный «молодильным». Этот уникальный вид, внесённый в Красные книги России и Хакасии, впервые обнаружен на территории заповедника «Позарым имени В. М. Зимина». Саркосома шаровидная, известная также как «ведьмин котёл» или «земляное масло», растёт небольшими группами в тени еловых, а иногда сосновых лесов.