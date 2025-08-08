Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 07:15

Подсевшим на сливочное масло «хищникам» назвали безопасную норму продукта

Диетолог Гинзбург: Дневная норма сливочного масла не превышает 30 граммов

Сливочное масло. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Сливочное масло. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Большое количество сливочного масла в рационе опасно для здоровья, особенно для тех, у кого есть проблемы с желчевыводящей системой, предупредил диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, при наличии камней в протоках или нарушении их моторики резкая нагрузка жирной пищей может привести к дискинезии — острому застою желчи или спазму желчного пузыря, сопровождающемуся болями.

Собеседник «Вечерней Москвы» отметил, что дискинезия может привести к развитию других заболеваний или образованию конкрементов в желчном пузыре. Также возможна острая закупорка выхода из желчного пузыря и воспаление органа. Вблизи желчного пузыря находится поджелудочная железа, которая также может воспалиться при подобных проблемах.

Воспаления и скачки глюкозы: Названы 7 продуктов, которые крадут вашу молодость
Воспаления и скачки глюкозы: Названы 7 продуктов, которые крадут вашу молодость

Эксперт подчеркнул, что при наличии проблем с желчным пузырем не стоит следовать модным диетам и употреблять много масла, поскольку оно является сильным раздражителем для всей системы желчевыведения, вызывает интенсивные сокращения протоков и ходов, что может привести к острым недугам. Поэтому «диету хищников» трудно назвать полезной.

«Безопасное количество сливочного масла в день составляет примерно 20–30 граммов. Это так называемая армейская норма. Но с учётом того, что большинство людей — это не солдаты с их тяжёлым физическим трудом, норма для обычного человека составляет 10–15 граммов», — заключил специалист.

Что ели русские богатыри: древняя диета наших предков для сверхчеловеческой силы
Что ели русские богатыри: древняя диета наших предков для сверхчеловеческой силы

Напомним, ранее в Сети стала популярна «диета хищников» или карнивор, при которой люди отказываются от растительной пищи. Девушки на камеру с удовольствием едят целые куски сливочного масла, утверждая, что такое питание — залог идеальных волос и тела.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar