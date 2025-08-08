Подсевшим на сливочное масло «хищникам» назвали безопасную норму продукта

Большое количество сливочного масла в рационе опасно для здоровья, особенно для тех, у кого есть проблемы с желчевыводящей системой, предупредил диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, при наличии камней в протоках или нарушении их моторики резкая нагрузка жирной пищей может привести к дискинезии — острому застою желчи или спазму желчного пузыря, сопровождающемуся болями.

Собеседник «Вечерней Москвы» отметил, что дискинезия может привести к развитию других заболеваний или образованию конкрементов в желчном пузыре. Также возможна острая закупорка выхода из желчного пузыря и воспаление органа. Вблизи желчного пузыря находится поджелудочная железа, которая также может воспалиться при подобных проблемах.

Эксперт подчеркнул, что при наличии проблем с желчным пузырем не стоит следовать модным диетам и употреблять много масла, поскольку оно является сильным раздражителем для всей системы желчевыведения, вызывает интенсивные сокращения протоков и ходов, что может привести к острым недугам. Поэтому «диету хищников» трудно назвать полезной.

«Безопасное количество сливочного масла в день составляет примерно 20–30 граммов. Это так называемая армейская норма. Но с учётом того, что большинство людей — это не солдаты с их тяжёлым физическим трудом, норма для обычного человека составляет 10–15 граммов», — заключил специалист.