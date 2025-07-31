Воспаления и скачки глюкозы: Названы 7 продуктов, которые крадут вашу молодость

Некоторые продукты питания способны поддерживать нашу молодость и укреплять здоровье, в то время как другие наоборот провоцируют преждевременное старение и повышают риск хронических заболеваний. Об этом рассказывает Здоровье Mail.

Белый хлеб, спагетти и макароны из рафинированной муки — настоящие враги стабильного уровня сахара в крови. Эти изделия содержат быстрые углеводы, вызывающие резкие скачки глюкозы и воспалительные процессы в организме. Кроме того, отсутствие клетчатки в них заставляет нас снова испытывать голод уже спустя короткое время после еды.

Переработанные мясные изделия содержат вредные насыщенные жиры, соль и часто опасные добавки вроде нитратов. Их регулярное употребление увеличивает нагрузку на сердце и сосуды.

Жареные блюда, хоть и аппетитны, способствуют формированию свободных радикалов из-за высокотемпературной обработки в масле. Эти молекулы ускоряют клеточное старение и ухудшают состояние кожи и внутренних органов.

Алкогольные напитки повышают вероятность развития онкологических заболеваний, проблем с печенью, сердцем и даже ухудшения памяти. Их регулярное употребление — серьёзный фактор риска для здоровья.

Газировка — источник большого количества сахара, который не только способствует набору лишнего веса и развитию диабета, но и, согласно исследованиям, ускоряет процессы старения мозга и увеличивает риск деменции.

Энергетики содержат много кофеина и сахара. Избыточное потребление кофеина создаёт дополнительный стресс для нервной системы и нарушает сон.