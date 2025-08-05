«Диета хищников»: Россиянки начали пачками есть сливочное масло ради похудения

В Сети стала популярна «диета хищников» или карнивор, при которой люди отказываются от растительной пищи. Девушки на камеру с удовольствием едят целые куски сливочного масла, утверждая, что такое питание — залог идеальных волос и тела, пишет SHOT ПРОВЕРКА.

В Сети набирает популярность диета карнивор. Видео © TikTok/ Карнивор диета. Диета хищников. Видео © TikTok/КетоНатали

Диета карнивор подразумевает исключение растительной еды, включая овощи, фрукты, орехи и злаки. При таком типе питания рацион состоит исключительно из продуктов животного происхождения. И если одни люди боятся допустить минимальное количество жиров в свою дневную норму, то поклонники карнивора с удовольствием едят целую пачку сливочного масла как пломбир. Они утверждают, что им «вкусно и полезно», ведь тело и волосы становятся только лучше.

Эксперты отмечают, что сливочное масло, действительно содержит полезные и незаменимые вещества. Но, как и с любым другим продуктом, необходимо соблюдать осторожность, а именно употреблять не более 5-10 граммов в день. Превышение нормы может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, увеличить вес, а также вызвать проблемы с пищеварением и желчным пузырем из-за высокого содержания насыщенных жиров и холестерина. Однако, как показывают пользователи Интернета, они спокойно могут съесть половину брикета масла, который составляет около 90 граммов.