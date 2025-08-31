Чёрная пятница для ЗОЖников: Life.ru узнал, какие полезные продукты дешевеют по-настоящему

Чёрная пятница — это уже давно не только про очереди за телевизорами и одеждой по скидкам. Супермаркеты тоже участвуют в этой акции, на которую стоит обратить внимание сторонникам ЗОЖ. Для них это отличная возможность пополнить стратегический запас здоровых продуктов на месяцы вперёд. Эксперт по домашней экономике программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова рассказала Life.ru о системе многоуровневой экономии, построенной на анализе ценовых закономерностей и использовании современных инструментов сбережений.

Специалист советует изучать ассортимент магазина не в поисках сиюминутных удовольствий, а с фокусом на продукты с гибкой ценовой политикой. По её словам, во время действия скидок стоит обратить внимание на специализированное спортивное питание — протеиновые порошки и батончики, которые могут стать основой для завтраков-смузи и полезных перекусов. Также хорошим решением будет по выгодной цене купить органические продукты длительного хранения, такие как киноа, чечевица, нут, орехи и семена.

«Эти суперфуды — настоящие локомотивы питания, богатые белком, клетчаткой и витаминами. Из них можно готовить всё — от сытных супов-пюре и хумуса до полезной выпечки. Лайфхак: покупайте их в больших упаковках или на развес и помните, что орехи и семена отлично хранятся в морозилке, не теряя своих свойств», — отметила собеседница Life.ru.

Также Самойлова советует присмотреться к замороженным ягодам и овощам — шпинату, брокколи, цветной капусте, чернике и малине. При заморозке они сохраняют до 90% витаминов, и осенняя распродажа — идеальный момент, чтобы запастись на зиму антиоксидантами для смузи и овощных рагу.

Эксперт подчёркивает, что при покупке продуктов целесообразно руководствоваться принципом «обратного проектирования меню». Она рекомендует составить несколько вариантов рационов, которые можно было бы подстроить под актуальные акционные предложения. К примеру, если ценник на киноа не соответствует ожиданиям, его можно заменить булгуром, на который действует скидка.

Современные инструменты экономии станут вашим главным союзником, если использовать их вместе. Речь идёт о том, чтобы последовательно сложить акционную цену, кешбэк, бонусы по карте лояльности магазина и специальные скидки на большие упаковки или покупку нескольких товаров сразу. Не стоить недооценивать потенциал групповых закупок с единомышленниками — объединение с друзьями для оптового заказа той же миндальной муки или натуральной арахисовой пасты поможет открыть доступ к специальным условиям. Арина Самойлова Эксперт по домашней экономике программы лояльности «X5 Клуб»

Специалист отмечает, что необходимо всегда сохранять осознанность. Действительно выгодные покупки — те, которые реально выписываются в рацион покупателя, а не имеют заманчивый процент скидки. Также не стоит забывать о проверке состава и происхождения продукта. Важно учитывать и временные затраты: в некоторых случаях доставка готовых блюд со скидкой может оказаться выгоднее самостоятельных закупок. Чёрная пятница может стать хорошим стартом для грамотного вложения в здоровье, если человек будет планировать рацион и действовать стратегически.