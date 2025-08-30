Лайфхаки для уставших: Россиянам рассказали, как быстро и бюджетно собрать ужин, когда нет сил
Эксперт Матвеева: Меню на неделю позволит избежать спонтанных покупок
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KinoMasterskaya
После долгого рабочего дня многие сталкиваются с одной и той же проблемой — как быстро приготовить ужин, не потратив при этом много времени и средств. Усталость, нехватка времени и желание поесть что-то вкусное часто приводят к тому, что вместо полноценного приёма пищи мы перехватываем снеки. Однако такой подход не выгоден ни для кошелька, ни для здоровья. Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева поделилась с Life.ru советами, как быстро и бюджетно собрать ужин.
Планирование меню — важный шаг к экономии времени и денег. Составление меню на неделю с простыми и быстрыми рецептами позволит избежать спонтанных покупок. Заранее закупив необходимые продукты, можно избежать соблазна заказать дорогую еду на дом.
«Чтобы избежать стресса на кухне и испорченных продуктов, важно планировать свои блюда. Составьте меню на неделю, включив в него простые и быстрые рецепты. Это поможет вам не только сэкономить время, но и средства», — подчеркнула эксперт.
Замороженные продукты — отличное решение для быстрого ужина. Замороженные овощи, рыба и мясо сохраняют все питательные вещества и готовятся за считанные минуты. Так, овощи можно быстро обжарить на сковороде с оливковым маслом и добавить куриное филе или рыбу. Это быстрое и полезное блюдо, а, кроме того, заморозка часто выгоднее свежих продуктов, так как срок годности у неё дольше.
Чтобы в течение рабочей недели не переживать об ужинах, выделите несколько часов в выходные на заготовки. Создание основы для любимых блюд, разделение на порции и заморозка значительно упрощают приготовление ужина в будни.
Необязательно планировать свой рацион наперёд и тратить время даже на быстрые рецепты. Можно полностью отказаться от готовки, при этом не тратя много средств. Обращайте внимание на готовые блюда в супермаркетах, тем более по вечерам они зачастую продаются со скидками, ведь их важно успеть продать в рамках дня, чтобы сохранить свежесть продукции.
«И не забывайте про методы дополнительной выгоды, которые позволят сделать ужины ещё приятнее — например, программы лояльности и кешбэк-сервисы, начисляющие баллы за покупку, которые можно потратить на следующий поход в магазин», — отметила Матвеева.
Специалист напомнила, что вчерашние блюда из холодильника можно превратить в новые. Варёная картошка или недоеденная паста могут стать основой для вкусного ужина, если добавить яйцо, соус и овощи. Однако важно адекватно оценивать свежесть еды.
Ранее Life.ru рассказал, как не разориться, собирая ребёнку обеды в школу. Правильное планирование меню позволяет составить бюджетный и полезный обед для школьника без лишних финансовых затрат. Важно выбирать сезонные овощи и фрукты местного производства, которые отличаются не только свежестью, но и доступной ценой. Для составления полноценного ланча можно сочетать простые компоненты: домашнюю выпечку, белковые продукты в виде запечённой курицы или яиц, а также свежие овощи.