Лайфхаки для уставших: Россиянам рассказали, как быстро и бюджетно собрать ужин, когда нет сил

После долгого рабочего дня многие сталкиваются с одной и той же проблемой — как быстро приготовить ужин, не потратив при этом много времени и средств. Усталость, нехватка времени и желание поесть что-то вкусное часто приводят к тому, что вместо полноценного приёма пищи мы перехватываем снеки. Однако такой подход не выгоден ни для кошелька, ни для здоровья. Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева поделилась с Life.ru советами, как быстро и бюджетно собрать ужин.

Планирование меню — важный шаг к экономии времени и денег. Составление меню на неделю с простыми и быстрыми рецептами позволит избежать спонтанных покупок. Заранее закупив необходимые продукты, можно избежать соблазна заказать дорогую еду на дом.

«Чтобы избежать стресса на кухне и испорченных продуктов, важно планировать свои блюда. Составьте меню на неделю, включив в него простые и быстрые рецепты. Это поможет вам не только сэкономить время, но и средства», — подчеркнула эксперт.

Замороженные продукты — отличное решение для быстрого ужина. Замороженные овощи, рыба и мясо сохраняют все питательные вещества и готовятся за считанные минуты. Так, овощи можно быстро обжарить на сковороде с оливковым маслом и добавить куриное филе или рыбу. Это быстрое и полезное блюдо, а, кроме того, заморозка часто выгоднее свежих продуктов, так как срок годности у неё дольше.

Чтобы в течение рабочей недели не переживать об ужинах, выделите несколько часов в выходные на заготовки. Создание основы для любимых блюд, разделение на порции и заморозка значительно упрощают приготовление ужина в будни.

Необязательно планировать свой рацион наперёд и тратить время даже на быстрые рецепты. Можно полностью отказаться от готовки, при этом не тратя много средств. Обращайте внимание на готовые блюда в супермаркетах, тем более по вечерам они зачастую продаются со скидками, ведь их важно успеть продать в рамках дня, чтобы сохранить свежесть продукции.

«И не забывайте про методы дополнительной выгоды, которые позволят сделать ужины ещё приятнее — например, программы лояльности и кешбэк-сервисы, начисляющие баллы за покупку, которые можно потратить на следующий поход в магазин», — отметила Матвеева.

Специалист напомнила, что вчерашние блюда из холодильника можно превратить в новые. Варёная картошка или недоеденная паста могут стать основой для вкусного ужина, если добавить яйцо, соус и овощи. Однако важно адекватно оценивать свежесть еды.