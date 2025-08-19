Смотри и толстей: В мозге нашли механизм, который делает мукбанг ещё опасней
Nature Communications: Вид чужой еды вызывает переедание из-за дофамина
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ekateryna Zubal
Наблюдение за тем, как другие едят сладкое, может заставить человека переедать, даже если он не голоден. К такому выводу пришли исследователи из Бейлорского колледжа медицины, опубликовавшие работу в журнале Nature Communications.
В эксперименте учёные разделили мышей на две группы — голодных и сытых — и разместили их так, чтобы они видели соседей, но не могли контактировать. Сытые особи не проявляли интереса, если рядом ели обычный корм или жирную пищу, но начинали активно есть сами, когда их сородичи употребляли сладкое. Эффект исчезал после блокировки дофаминовых рецепторов D1 и D2, что подтвердило их ключевую роль в этом процессе. По словам специалистов, активация этих рецепторов запускает систему вознаграждения в мозге.
«Когда D1 и D2 активируются, мозг получает сигнал: «Это приятно, повтори». Просто наблюдение за тем, как кто-то ест, может провоцировать переедание, даже если вы физически не голодны», — пояснил руководитель исследования доктор Йонг Сюй.
Учёные отметили, что в современном мире люди постоянно сталкиваются с изображениями еды — в рекламе, соцсетях и на экранах. Понимание механизмов влияния визуальных стимулов на пищевое поведение может помочь в борьбе с перееданием и формировании здоровых привычек.
