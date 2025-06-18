Блогерам хотят запретить объедаться на камеру после смерти Маришки Майонезика

В России необходимо запретить мукбанг-блогинг. Такое заявление в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сделала первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

По её мнению, авторы таких роликов «едят много и неразумно». Она напомнила, что Госдума уже запрещала треш-стримы, подчеркнув, что хотя она не из числа сторонников запретов, в данном случае всё иначе. Депутат задалась вопросом о блогерской ответственности.

«Мы уже запрещали в Госдуме треш-стримы. Я не из запретителей, но впервые возникло большое желание что-то запретить, в том числе такое движение. Где ответственность?! В том числе блогерская», — сказала она «Москве 24».

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов подчеркнул, что видеоролики жанра мукбанг подпадают под определение деструктивного контента. По его словам, подобных материалов станет меньше в случае принятия соответствующего законопроекта.

«Есть большое количество видео, где либо что-то пьют, либо что-то вредное едят ради миллионов просмотров. Это какие-то абсолютно нелепые вещи, которые смотрят другие, а потом копируют, нанося вред своему здоровью или вообще лишаясь жизни», – уточнил парламентарий.