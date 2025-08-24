Мессенджер MAX
Регион
24 августа, 11:24

Финконсультант подсказала, как не разориться, собирая ребёнку обеды в школу

Эксперт Матвеева: Правильная упаковка обеда в школу позволит сэкономить

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pinkyone

Правильное планирование меню позволяет составить бюджетный и полезный обед для школьника без лишних финансовых затрат. Об этом изданию рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

«Основу выгоды закладывает планирование, поэтому стоит выделить время в выходные, чтобы продумать меню ланчей на предстоящую неделю. Учитывайте предпочтения ребёнка и продукты, уже имеющиеся дома. Составьте чёткий список покупок и строго его придерживайтесь в магазине — это надёжный барьер против спонтанных и ненужных трат», — подчеркнула эксперт в разговоре с газетой «Известия».

Матвеева рекомендовала выбирать сезонные овощи и фрукты местного производства, которые отличаются не только свежестью, но и доступной ценой. Особое внимание она советует обращать на вечерние скидки в магазинах на хлеб и салаты, где уценка может достигать 50%.

Для составления полноценного ланча финансовый консультант предложила сочетать простые компоненты: домашнюю выпечку, белковые продукты в виде запечённой курицы или яиц, а также свежие овощи. Использование замороженных заготовок и участие в программах лояльности с кешбэком также способствуют экономии. Отдельно отмечается важность качественного ланч-бокса, позволяющего отказаться от одноразовой упаковки.

Школьник без книг? Юрист раскрыла, как решить проблему перед новым учебным годом
Ранее эксперты рассказали, как не потратить лишнего на закупке всего необходимого для школьника перед новым учебным годом. Первое, на что стоит обратить внимание — новая школьная форма. Зачастую на маркетплейсах можно найти комплекты, которые носились считанные разы. Такая одежда стоит значительно дешевле, но по-прежнему хорошо выглядит.

