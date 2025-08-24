Финконсультант подсказала, как не разориться, собирая ребёнку обеды в школу

Правильное планирование меню позволяет составить бюджетный и полезный обед для школьника без лишних финансовых затрат. Об этом изданию рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

«Основу выгоды закладывает планирование, поэтому стоит выделить время в выходные, чтобы продумать меню ланчей на предстоящую неделю. Учитывайте предпочтения ребёнка и продукты, уже имеющиеся дома. Составьте чёткий список покупок и строго его придерживайтесь в магазине — это надёжный барьер против спонтанных и ненужных трат», — подчеркнула эксперт в разговоре с газетой «Известия».

Матвеева рекомендовала выбирать сезонные овощи и фрукты местного производства, которые отличаются не только свежестью, но и доступной ценой. Особое внимание она советует обращать на вечерние скидки в магазинах на хлеб и салаты, где уценка может достигать 50%.

Для составления полноценного ланча финансовый консультант предложила сочетать простые компоненты: домашнюю выпечку, белковые продукты в виде запечённой курицы или яиц, а также свежие овощи. Использование замороженных заготовок и участие в программах лояльности с кешбэком также способствуют экономии. Отдельно отмечается важность качественного ланч-бокса, позволяющего отказаться от одноразовой упаковки.