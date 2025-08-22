Эксперты рассказали, как подготовить ребёнка к школе без лишних затрат

Перед стартом учебного сезона многие родители задумываются, как снизить расходы на школьные принадлежности. Эксперты поделились с РИАМО проверенными способами, которые помогут подготовить ребёнка к школе без лишних затрат.

Первое, что стоит учесть — обновление школьной формы. Дети быстро растут, и покупать всё новое каждый год накладно. На сайте с объявлениями можно найти почти новые комплекты, которые носили всего несколько раз. Такие вещи сохраняют отличный вид, но стоят заметно дешевле.

Второй совет — приобретать готовые наборы школьных принадлежностей. Вместо разбросанных покупок тетрадей и карандашей лучше выбрать комплексный комплект с пеналом и всеми нужными канцелярскими товарами. На маркетплейсах такие наборы продаются примерно за 1350 рублей. Также можно найти рюкзаки в хорошем состоянии по цене около 1080 рублей.

Третий способ экономии — покупка мешка для сменной обуви «с рук». Простые модели стоят от 160 рублей, а яркие варианты с удобными ручками помогут ребёнку самостоятельно заботиться о порядке. Добавить индивидуальности мешку можно с помощью декоративных нашивок за 150 рублей.

Для удобства организации дня эксперты рекомендуют магнитную доску для расписания уроков и кружков. Она помогает визуально планировать нагрузку и стоит на онлайн-площадках около 1200 рублей — значительно дешевле, чем в магазинах.

Пятый совет — детский таймер, который мотивирует ребёнка сосредотачиваться на домашнем задании по 20 минут с перерывами. Такой инструмент способствует развитию самодисциплины и обходится примерно в 990 рублей.