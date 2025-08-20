Скидки на форму и учебники — ловушка! Life.ru узнал о новой схеме обмана в преддверии 1 сентября

В преддверии нового учебного года активизировались мошенники, создающие фишинговые сайты под видом интернет-магазинов школьной формы, канцелярии и учебников. Об этом Life.ru сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам, такие ресурсы маскируются под известные торговые площадки, копируя фирменный стиль брендов, доменные имена и изображения товаров. Главной приманкой становятся низкие цены и акции с ограниченным сроком действия, что вынуждает родителей торопиться с покупкой.

«Пользователь выбирает товар, оплачивает заказ на поддельном сайте, а затем остаётся и без покупки, и без денег. Более того, злоумышленники получают персональные данные жертвы, включая адрес, телефон, электронную почту, а иногда и реквизиты банковской карты», — отметил Немкин.

Собеседник Life.ru подчеркнул, что такие сайты обычно существуют лишь несколько дней или недель, после чего мошенники создают новые копии с тем же ассортиментом и акциями. Пик их активности приходится на август, когда семьи массово закупают школьные товары.

Депутат призвал граждан пользоваться только проверенными площадками и внимательно проверять доменные адреса сайтов.

«Простая бдительность и критическое мышление помогут сохранить не только деньги, но и личные данные, которые могут стать инструментом для дальнейших атак», — подчеркнул он.