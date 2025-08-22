Школьник без книг? Юрист раскрыла, как решить проблему перед новым учебным годом

Если школьников, обучающихся за счёт государства, не обеспечили учебниками и рабочими тетрадями до начала учебного года, родители могут обратиться в прокуратуру. Об этом информирует юрист Ольга Ошкина, которая также является членом Союза юристов-блогеров.

«Школа перед началом учебного года должна бесплатно обеспечить всех обучающихся, осваивающих образовательные программы за счёт бюджетных средств, учебниками на все предметы по программе и рабочими тетрадями, учебными пособиями, если они входят в перечень, утверждённый школой и соответствующий федеральному стандарту», — подчеркнула юрист в интервью РИА «Новости».

Ошкина добавила, что по закону «Об образовании» школы несут прямую ответственность за бесплатное предоставление полного комплекта учебных пособий по всем предметам официальной программы. Эти учебники выдаются во временное пользование и являются собственностью образовательного учреждения.

В случае дефицита учебных материалов, юрист рекомендует следующий порядок действий: запросить у учителя письменный перечень недостающих позиций, затем подать жалобу директору школы. Если проблема не решается, следует обращаться в департамент образования, Роспотребнадзор или прокуратуру.