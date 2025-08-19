Львова-Белова объяснила, почему из школ убрали «Обществознание», и сделала ещё одно объявление

Изучение в российских школах курса «История нашего края» поможет детям глубже узнать свою малую родину. Такое мнение в беседе с «Постньюс» высказала уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Важно, чтобы учебный материал был интересным, а сами уроки воспитывали у детей любовь к дому и к родной стране», — подчеркнула она.

По словам детского омбудсмена, курс уже проходил апробацию в ряде регионов и получил положительные отклики — школьникам понравилась возможность лучше узнать собственные корни.