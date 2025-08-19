Мессенджер MAX
Регион
19 августа, 15:40

Львова-Белова объяснила, почему из школ убрали «Обществознание», и сделала ещё одно объявление

Львова-Белова: Курс История нашего края поможет школьникам лучше узнать родину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / granata68

Изучение в российских школах курса «История нашего края» поможет детям глубже узнать свою малую родину. Такое мнение в беседе с «Постньюс» высказала уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Важно, чтобы учебный материал был интересным, а сами уроки воспитывали у детей любовь к дому и к родной стране», — подчеркнула она.

По словам детского омбудсмена, курс уже проходил апробацию в ряде регионов и получил положительные отклики — школьникам понравилась возможность лучше узнать собственные корни.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года в школьной программе появится еще одно важное нововведение: количество контрольных работ и ВПР по всем предметам будет сокращено и составит не более 10% от общего учебного времени.

Ранее Минпросвещения установило предельно допустимую учебную нагрузку для учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9 класс. Также с 1 сентября в российских школах сократят количество контрольных работ и введут новые учебные курсы. Помимо того, для учеников 5–7 классов из программы исключат предмет «Обществознание».

