«Ленивый детокс»: Врач раскрыла секрет очищения организма без голодания

Эффективный детокс возможен без жёстких диет и отказа от еды. Для этого достаточно внедрить в жизнь простые, «ленивые» привычки. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова.

Однако детокс-программы, основанные на соках и строгих ограничениях в питании, могут быть не только сложными, но и неэффективными. Что же делать? Ответ прост: внедрить в свою жизнь «ленивые» привычки детокса, которые помогут очищать организм без лишних усилий. Елена Хохлова Врач-диетолог, доктор медицинских наук

Врач подчеркнула, что ключевым фактором является умеренность в питании: отказ от переедания позволяет организму лучше усваивать полезные вещества. Особое внимание стоит уделять печени, которая отвечает за процессы детоксикации. Поддержать её работу помогают гепатотропные продукты: артишок, морковь, свёкла, яблоки, абрикосы, цитрусовые, а также расторопша, сельдерей, зелень и молочные продукты с низким содержанием жира.

Кроме того, Хохлова рекомендовала пить не менее 1,5–2 литров воды в день, добавляя в неё лимон, огурец или мяту для усиления пользы. Немаловажную роль играет и физическая активность: прогулки на свежем воздухе и йога улучшают обмен веществ и ускоряют очищение организма. Важными составляющими «ленивого детокса» врач назвала пробиотики и клетчатку, которые поддерживают баланс микрофлоры кишечника. Их источниками могут быть йогурт, кефир, квашеные овощи и цельные крупы.