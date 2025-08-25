3 лайфхака от врача: Что делать, если отбиваться от последствий вспышки на Солнце пришлось в офисе
Врач Уланкина: Во время магнитных бурь организм испытывает повышенную нагрузку
Обложка © freepik / yanalya
Учёные зафиксировали самую мощную за последние два месяца вспышку на Солнце. По их прогнозам, последствия будут ощущаться во вторую половину дня 25 августа и весь день 26 августа. Метеозависимые люди по всей стране могут столкнуться с внезапной усталостью, головной болью и трудностями с концентрацией. О том, как помочь себе, если отбиваться от последствий вспышки пришлось в офисе, в беседе с Life.ru рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
Во время магнитных бурь организм испытывает повышенную нагрузку. Особенно страдает сердечно-сосудистая система. Если вы почувствовали себя плохо на рабочем месте, в первую очередь обеспечьте приток свежего воздуха. Откройте окно или выйдите в проветриваемое пространство.
Сделайте несколько медленных глубоких вдохов — это поможет насытить кровь кислородом и снизит тревожность. Избегайте резких движений: вставать со стула лучше плавно, без лишней спешки, идти медленно.
Также важно нормализовать питьевой режим. Полезно держать на столе бутылку с чистой водой без газа и делать по несколько глотков каждые 15–20 минут. Это сохранит водный баланс и улучшит текучесть крови. Следует отказаться в эти дни от кофе и крепкого чёрного или зелёного чая — эти напитки создают дополнительную нагрузку на сосуды.
Фото © freepik / pvproductions
«Вместо них можно заварить травяной чай с мятой или ромашкой», — посоветовала наша собеседница.
Если есть возможность, сделайте лёгкий самомассаж шейно-воротниковой зоны. Он поможет снять напряжение и улучшит кровоснабжение мозга. При головной боли можно приложить ко лбу прохладный компресс — смоченную в воде тканевую салфетку или платок. Людям с хроническими заболеваниями стоит иметь при себе привычные лекарства: в дни магнитных бурь состояние может ухудшиться.
Фото © freepik
«Если неприятные симптомы сохраняются несколько часов или ухудшаются, необходимо обратиться за медицинской помощью», — заключила Уланкина.
Напомним, утром 25 августа на Солнце была зафиксирована самая мощная с начала лета вспышка — класса M4.6, что соответствует четвёртой ступени из пяти по современной классификации. Всего через несколько часов за ней последовала ещё одна значительная вспышка аналогичного M-класса. По предварительным прогнозам, Земля ощутит воздействие этих солнечных явлений начиная со второй половины дня 26 августа. Однако есть вероятность, что даже с сегодняшнего дня крупные выбросы солнечной плазмы, обладающие значительными угловыми размерами, могут затронуть нашу планету своим периферийным влиянием.