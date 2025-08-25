3 лайфхака от врача: Что делать, если отбиваться от последствий вспышки на Солнце пришлось в офисе

Учёные зафиксировали самую мощную за последние два месяца вспышку на Солнце. По их прогнозам, последствия будут ощущаться во вторую половину дня 25 августа и весь день 26 августа. Метеозависимые люди по всей стране могут столкнуться с внезапной усталостью, головной болью и трудностями с концентрацией. О том, как помочь себе, если отбиваться от последствий вспышки пришлось в офисе, в беседе с Life.ru рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Во время магнитных бурь организм испытывает повышенную нагрузку. Особенно страдает сердечно-сосудистая система. Если вы почувствовали себя плохо на рабочем месте, в первую очередь обеспечьте приток свежего воздуха. Откройте окно или выйдите в проветриваемое пространство.

Сделайте несколько медленных глубоких вдохов — это поможет насытить кровь кислородом и снизит тревожность. Избегайте резких движений: вставать со стула лучше плавно, без лишней спешки, идти медленно. Ольга Уланкина Врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Также важно нормализовать питьевой режим. Полезно держать на столе бутылку с чистой водой без газа и делать по несколько глотков каждые 15–20 минут. Это сохранит водный баланс и улучшит текучесть крови. Следует отказаться в эти дни от кофе и крепкого чёрного или зелёного чая — эти напитки создают дополнительную нагрузку на сосуды.

Фото © freepik / pvproductions

«Вместо них можно заварить травяной чай с мятой или ромашкой», — посоветовала наша собеседница.

Если есть возможность, сделайте лёгкий самомассаж шейно-воротниковой зоны. Он поможет снять напряжение и улучшит кровоснабжение мозга. При головной боли можно приложить ко лбу прохладный компресс — смоченную в воде тканевую салфетку или платок. Людям с хроническими заболеваниями стоит иметь при себе привычные лекарства: в дни магнитных бурь состояние может ухудшиться.

Фото © freepik

«Если неприятные симптомы сохраняются несколько часов или ухудшаются, необходимо обратиться за медицинской помощью», — заключила Уланкина.