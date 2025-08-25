Два мощных взрыва подряд подняли до максимума риск сильнейшей X-вспышки на Солнце
Учёные зарегистрировали на Солнце две вспышки M-класса за 25 августа
Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии
На Солнце утром 25 августа произошла самая сильная вспышка за период с 20 июня этого года – она имела балл M4.6 и относилась к 4-й категории по современной 5-балльной системе. Спустя несколько часов учёные зарегистрировали вторую мощную вспышку M-класса. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии
«Судя по всему, Солнце сегодня намерено спамить M-вспышками, и нам, возможно, придётся спамить вслед за ним. Взрывы идут из-за края солнечного диска, где, судя по всему, расположена пока частично скрытая крупная группа солнечных пятен. Риски X-вспышек выставлены на наивысшие значения с середины лета», — предупредили учёные.
По предварительным расчётам исследователей, в зоне влияния на Землю солнечные центры окажутся уже 26 августа со второй половины суток. Но исключительно крупные выбросы плазмы с большими угловыми размерами могут начать цеплять краем нашу планету уже начиная с сегодняшнего дня.
Ранее Life.ru сообщал, что 24 августа, на Солнце была зафиксирована вспышка класса M1.1. Она началась в 11:36 утра по московскому времени и продлилась 16 минут. Класс M является предпоследним в классификации солнечных вспышек, включающей классы A, B, C, M и X. Каждая следующая буква обозначает увеличение мощности вспышки примерно в 10 раз.