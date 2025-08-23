Мессенджер MAX
23 августа, 17:13

Россиян предупредили о росте числа вспышек на Солнце в ближайшее время

ИКИ РАН: Центры активности и пятна на Солнце выходят на видимую с Земли сторону

Активные области на Солнце, ранее скрытые от нас и генерировавшие мощные взрывы, теперь становятся видимыми с Земли. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждают, что это может привести к увеличению числа солнечных вспышек, потенциально влияющих на Землю.

«К Земле выходят центры активности, ответственные за недавние взрывы. Ожидается значительный рост числа вспышек», — говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Активность на Солнце. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Сейчас над горизонтом видны только верхушки магнитных петель, возвышающиеся на 100-200 тысяч километров. Сами же скопления пятен, из которых «растут» петли, остаются скрытыми, что делает невозможным точную оценку их размеров и запасов энергии.

В Лаборатории зафиксировали, что эти зоны недавно демонстрировали крайне высокую активность, результатом которой стали как минимум три крупных выброса плазмы и протуберанцев. Хотя эти выбросы были направлены в сторону Марса, минуя Землю, специалисты предупреждают, что по мере приближения этих активных областей к нашей планете риски будут быстро расти, достигнув пика к концу следующей недели.

Ранее специалисты сообщили, что стремительное уменьшение числа солнечных пятен на обращённой к Земле стороне светила предвещает скорое затишье в его активности. Ожидается, что к началу новой недели вспышечная деятельность может полностью прекратиться. Затишье, как оказалось, было перед бурей.

Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Ольга Сливченко
