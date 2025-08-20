Учёные показали, как Солнце выбросило рекордный за последние годы протуберанец

Утром 20 августа на Солнце произошёл мощнейший выброс плазмы, который по своим масштабам стал одним из рекордных за последние годы. Об этом событии сообщили специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии

Около 10:00 по московскому времени в районе южного полюса светила оторвался колоссальный протуберанец, сформировавший структуру, превысившую диаметр самого Солнца. После отделения вещество, не сумевшее преодолеть гравитацию звезды, обрушилось обратно раскаленным дождем, а основная масса плазмы устремилась в космическое пространство, где постепенно рассеялась в виде газовых облаков. Спустя четыре часа, примерно в 14:00 мск, в том же направлении последовал второй выброс. По предварительной информации учёных, оба протуберанца движутся в сторону от Земли, поэтому явление не вызовет на нашей планете магнитных бурь.

«В космос вслед за первым, спустя 4 часа, улетел и второй протуберанец. В том же направлении. Держись, Марс. Мы с тобой», — заявили астрономы в официальном сообщении лаборатории.