Корональная дыра на Солнце продолжает терзать Землю: Учёные дали прогноз по магнитным бурям на 20 августа

Земля до сих пор находится под влиянием потока возмущённой плазмы, источником которой является обширная корональная дыра на Солнце. Последние несколько часов скорость солнечного ветра стабильно высока и колеблется в промежутке от 600 до 700 километров в секунду, что примерно вдвое превышает стандартные показатели. Существенно возросла и температура окружающей земной шар плазмы, достигая в течение суток значений около пятисот тысяч градусов. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам специалистов, несмотря на значительное внешнее давление, магнитосфере Земли пока удаётся сохранять своё состояние в пределах возмущённой жёлтой зоны. Порог, за которым начинается магнитная буря, за прошедшую ночь перейдён не был. Текущие данные с графиков могут свидетельствовать о некоторой стабилизации, однако, согласно математическим моделям, это лишь временное затишье. Специалисты ожидают второй пик активности до окончания текущих суток. По их расчётам, вероятность возникновения магнитных бурь на сегодня составляет 65%.

В целом, воздействие корональной дыры на Землю пока заметно слабее, чем предсказывалось ранее, и серьёзных причин для беспокойства не наблюдается. Основные риски в настоящий момент связаны уже не со скоростью солнечного ветра, а с потенциально резким усилением межпланетного магнитного поля — фактором, который до сих пор практически не проявлял себя. Последние десять часов его уровень остаётся крайне низким, и неожиданный скачок способен нарушить текущее, относительно стабильное равновесие, говорят эксперты.

Ожидается, что максимальная сила возможных магнитных бурь сегодня не превысит второго уровня (G2) по пятибалльной шкале. Вероятность более мощных геомагнитных событий оценивается специалистами примерно в пять процентов.