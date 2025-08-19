Магнитная буря началась на Земле из-за коронарной дыры на Солнце
На Земле началась магнитная буря, вызванная взрывным ростом скорости солнечного ветра из-за корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своём Telegram-канале.
«Судя по взрывному росту скорости солнечного ветра, Земля только что с головой влетела в корональную дыру», — говорится в сообщении.
По данным исследователей, пока отсутствует точная информация о прочности магнитосферы, однако в настоящий момент она сохраняет стабильность в зелёной зоне, что соответствует спокойному состоянию. Специалисты продолжают мониторинг ситуации, отслеживая динамику изменения геомагнитной обстановки.
Ранее сообщалось, что 30-часовая геомагнитная буря уровня G2, которая была самой сильной за последние два месяца, полностью завершилась. По словам специалистов, геомагнитные индексы уже около 10 часов остаются в зелёной зоне, хотя Земля всё ещё находится под воздействием корональных дыр, наблюдаемых на Солнце.