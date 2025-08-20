Солнце выбросило один из крупнейших протуберанцев за последние годы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P
Солнце произвело один из самых масштабных выбросов протуберанцев за последние годы, масса вещества в определённый момент превзошла размеры самой звезды. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.
Учёные зафиксировали явление у южного полюса Солнца утром в среду, отметив, что основная масса плазмы окончательно покинула атмосферу светила. Они уточнили, что, по предварительным расчётам, протуберанец пройдёт мимо Земли и не представляет угрозы для планеты.
В лаборатории добавили, что в течение нескольких часов на поверхность Солнца в этом месте будет падать огненный дождь из остатков вещества, которое не смогло преодолеть гравитацию звезды.
Протуберанцы — гигантские выбросы раскалённой плазмы с поверхности Солнца, которые выглядят как огромный «язык пламени» или дуга, поднимающаяся на сотни тысяч километров и удерживаемая магнитными полями. Их, вероятно, наблюдали ещё жители Новгорода в XII веке, о чём говорит запись в Лаврентьевской летописи.
Ранее сообщалось, что корональная дыра на Солнце продолжает терзать Землю. Учёные считают, что 20 августа магнитная буря накроет планету с вероятностью 65%.