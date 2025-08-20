Мессенджер MAX
20 августа, 10:48

Солнце выбросило один из крупнейших протуберанцев за последние годы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Солнце произвело один из самых масштабных выбросов протуберанцев за последние годы, масса вещества в определённый момент превзошла размеры самой звезды. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

Учёные зафиксировали явление у южного полюса Солнца утром в среду, отметив, что основная масса плазмы окончательно покинула атмосферу светила. Они уточнили, что, по предварительным расчётам, протуберанец пройдёт мимо Земли и не представляет угрозы для планеты.

В лаборатории добавили, что в течение нескольких часов на поверхность Солнца в этом месте будет падать огненный дождь из остатков вещества, которое не смогло преодолеть гравитацию звезды.

Протуберанцы — гигантские выбросы раскалённой плазмы с поверхности Солнца, которые выглядят как огромный «язык пламени» или дуга, поднимающаяся на сотни тысяч километров и удерживаемая магнитными полями. Их, вероятно, наблюдали ещё жители Новгорода в XII веке, о чём говорит запись в Лаврентьевской летописи.

Ранее сообщалось, что корональная дыра на Солнце продолжает терзать Землю. Учёные считают, что 20 августа магнитная буря накроет планету с вероятностью 65%.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Новости науки
  • Научпоп
