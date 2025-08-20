И свет солнца померкнет: Чёрная луна апокалипсиса взойдёт на небо 22 августа

В ближайшие дни земляне смогут наблюдать редкое астрономическое событие, известное как «чёрная луна». О его приближении сообщило британское издание Daily Mail, отметив, что явление нередко связывают с апокалиптическими предсказаниями.

Этот феномен возникает в тех случаях, когда в пределах одного календарного месяца происходит два новолуния. Во время новолуния наш спутник оказывается строго между Землёй и Солнцем, и его сторона, обращённая к нам, погружается во мрак, становясь совершенно невидимой без специальных приборов.

Ссылаясь на библейские тексты, в частности на Евангелие от Марка, сторонники мистических трактовок напоминают о пророчестве, где сказано, что свет солнца померкнет, а луна перестанет излучать свой свет. Однако учёные призывают не поддаваться панике и заверяют, что никакой угрозы это событие не несёт.

Доцент кафедры физики Сиракузского университета в США Уолтер Фриман пояснил, что если первое новолуние выпадает на начало месяца, то следующее за ним может успеть произойти до его окончания. С научной точки зрения, эта луна ничем не отличается от любой другой.

Пик явления ожидается 22 августа. Подобное случается приблизительно раз в 33 месяца. Следующий раз чёрную луну прогнозируют увидеть 20 августа 2028 года.