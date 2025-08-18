Уникальное зрелище: Россияне смогут увидеть парад планет в ночь на 19 августа

Редкий парад небесных тел можно будет наблюдать в ночь на 19 августа. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

«Сразу четыре ярких небесных тела — Меркурий, Венера, Юпитер и Луна — выстроятся сегодня ночью в одну линию на небе северного полушария», — говорится в сообщении научного учреждения.

Парад планет. Фото © Telegram / «Лаборатория солнечной астрономии»

По данным астрономов, Венера и Юпитер находятся рядом уже около двух недель, а Меркурий присоединился к ним лишь несколько дней назад. Луна займёт своё место в этом строю только на одну ночь. Учёные подчёркивают, что в отличие от многочисленных фейковых сообщений о парадах планет, нынешнее явление действительно можно наблюдать невооружённым глазом.

Для лучшего наблюдения специалисты рекомендуют выбрать место с открытым восточным горизонтом, особенно для видения Меркурия, который появится всего за полтора часа до восхода солнца. В Москве оптимальное время для наблюдений — около 4 часов утра. Сатурн в этот момент будет виден на юго-западе, а Марс окажется ниже линии горизонта.

Попутно астрономы советуют обратить внимание на метеорный поток Персеидов в зените, а также на яркие звёзды Близнецов — Кастора и Поллукса. Особый интерес представляет красный гигант Бетельгейзе. Луна в эту ночь будет видна в виде убывающего серпа.