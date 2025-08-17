Астероид размером с многоэтажку пролетел рядом с Землёй
Астероид 2025 PM благополучно миновал Землю на расстоянии 1 млн км
Космический объект диаметром 53 метра пролетел на дистанции около 1 миллиона километров от нашей планеты. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
«Да, астероид 2025 PM, как и следовало ожидать, проходит мимо планеты. За последние два дня был уточнён и слегка увеличен его размер — до 53 метров», — говорится в официальном сообщении научных институтов.
Согласно уточнённым данным, максимальное сближение произошло 17 августа в 12:03 по московскому времени. Это расстояние более чем в 2,5 раза превышает дистанцию от Земли до Луны, что исключало любую потенциальную опасность.
Учёные обратили внимание на предстоящее более значимое событие — во второй половине сентября ожидается сближение с астероидом 2025 FA22 диаметром около 200 метров. Этот космический объект также пройдёт на аналогичном удалении от Земли, составляющем примерно 1 миллион километров.
Ранее сообщалось, что на обращённой к Земле стороне Солнца резко снизилось число пятен. По словам учёных, если ничего не изменится, то число вспышек к началу будущей недели может полностью уйти в ноль на радость метеозависимым.