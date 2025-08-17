Астероид размером с многоэтажку пролетел рядом с Землёй

Космический объект диаметром 53 метра пролетел на дистанции около 1 миллиона километров от нашей планеты. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

«Да, астероид 2025 PM, как и следовало ожидать, проходит мимо планеты. За последние два дня был уточнён и слегка увеличен его размер — до 53 метров», — говорится в официальном сообщении научных институтов.

Траектория полёта астероида. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии

Согласно уточнённым данным, максимальное сближение произошло 17 августа в 12:03 по московскому времени. Это расстояние более чем в 2,5 раза превышает дистанцию от Земли до Луны, что исключало любую потенциальную опасность.

Учёные обратили внимание на предстоящее более значимое событие — во второй половине сентября ожидается сближение с астероидом 2025 FA22 диаметром около 200 метров. Этот космический объект также пройдёт на аналогичном удалении от Земли, составляющем примерно 1 миллион километров.