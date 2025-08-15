«Нам повезло»: Учёный ответил, убьёт ли человечество несущийся к Земле астероид размером с небоскрёб

Прямо сейчас к Земле на огромной скорости несётся колоссальных размеров астероид. Если он неожиданно столкнётся с чем-то в космосе и изменит траекторию, врезавшись в нашу планету, — это будет легендарная катастрофа. В беседе с Life.ru ведущий научный сотрудник Института обзорных исследований РАН, доцент кафедры физики космоса Натан Эйсмонт рассказал, стоит ли нам опасаться быть раздавленными этим гигантским камнем, как мухи на лобовом стекле.

«Этот астероид относится к классу околоземных. Это означает, что орбита таких астероидов время от времени пересекает или сближается с орбитой Земли. Потенциально он может встретиться когда-нибудь с Землёй, и это потенциально опасно», — отметил эксперт.

По его словам, астероиду, чтобы быть включённым в список «потенциально опасных», недостаточно быть околоземным. Для этого он должен соответствовать некоторым требованиям по размеру, массе и минимальному сближению с Землёй. При этом по двум последним параметрам объект как раз попадает в такую категорию.

Поскольку параметры его орбиты определили совсем недавно, 1 августа, то чем ближе расстояние, на котором обнаруживается астероид, соответственно, тем надёжнее наши знания относительно точности определения параметров пролёта, отметил эксперт.

И здесь можно говорить с уверенностью, что в реальности этот астероид не опасен. Потому что минимальное расстояние или максимальное сближение его с Землёй будет что-то около 700 тысяч километров. То есть это примерно в два раза больше радиуса Земли. Этот астероид совершенно точно 17-го числа сблизится с планетой, но промахнётся по ней. Натан Эйсмонт Учёный

Эйсмонт подтвердил, что по своим размерам астероид действительно представляет опасность, ведь его масса составляет 125 тысяч тонн. К примеру, если бы он попал в атмосферу или пролетел так же близко, как Челябинский метеорит, это была бы катастрофа регионального значения.

«Нам повезло, он совершенно точно не попадает. В этом есть абсолютная уверенность, так что бояться нам нечего. Можно сказать, удача на нашей стороне», — заключил профессор.