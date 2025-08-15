Космический гость: Астероид размером с 16-этажку пронесётся в опасной близости от Земли

Послезавтра, 17 августа, в окрестностях нашей планеты пролетит астероид 2025 PM — массивный космический объект диаметром около 50 метров. Его путь рядом с нашей планетой пройдёт на расстоянии, приблизительно равном одному диаметру орбиты Луны. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Траектория полёта. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии

Этот каменный гигант размером с 16-этажку относится к числу потенциально опасных объектов: к ним причисляют небесные тела, приближающиеся к Земле ближе, чем 10 диаметров лунных орбит. По масштабам и близости к нашей планете 2025 PM — один из крупнейших за последнее время. Ещё один такой мы ждём «в гости» в конце сентября.

Астероид обнаружили всего пару недель назад и не успели полностью изучить.

«Объект не проявляет кометных свойств и, скорее всего, представляет собой каменную глыбу без следов летучих веществ, но, в целом, крайне плохо изучен. Камень относится к группе Аполлонов, то есть околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Период обращения объекта вокруг Солнца составляет чуть больше 2 лет», — сказано в публикации.

Максимально близко к Земле астероид подберётся 17 августа в 12:03 по московскому времени. Несмотря на то, что объект войдёт в зону влияния земной гравитации, вероятность того, что он будет захвачен планетой или изменит курс в сторону столкновения с нами, крайне мала и возможна лишь при неожиданном столкновении с другим космическим телом.