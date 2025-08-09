Небесный парад под звездопад: Шесть планет выстроятся в ряд перед рассветом 10 августа

Утром 10 августа можно наблюдать редкое астрономическое явление — парад шести планет. Меркурий, Юпитер, Венера, Уран, Нептун и Сатурн выстроятся в одну линию над горизонтом.

Как поясняют астрономы, четыре планеты из шести (Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн) будут видны невооружённым глазом, а для наблюдения Урана и Нептуна потребуется бинокль или телескоп. Наилучшие условия для наблюдений сложатся примерно за час до рассвета.

Особенно ярко будет виден Меркурий — его можно будет найти низко над восточным горизонтом в созвездии Рака. Выше расположится Юпитер в Близнецах и сияющая Венера, а ещё выше — Уран в Тельце. Нептун и Сатурн появятся на западе в созвездиях Рыб.

Явление совпадёт с пиком метеорного потока Персеиды, что сделает небесное представление ещё более зрелищным. Астрономы подчёркивают, что планеты лишь визуально выстраиваются в линию для земного наблюдателя, но фактически не сближаются в космическом пространстве. Подобные парады планет происходят несколько раз в год, но не всегда бывают столь масштабными.