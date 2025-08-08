Полнолуние 9 августа: Чем опасна Осетровая Луна и как она изменит жизнь всех на планете Земля

Осетровая Луна — это полнолуние в августе. В 2025 году оно придётся на 9-е число месяца. Полная Луна совпадёт с началом парада планет, и это добавит турбулентности в жизнь землян. А новолуние будет проходить под знаком Чёрной Луны. Это редкое явление, которое случается не каждый год. Оно знаменито активностью магов и колдунов. Рассказываем, что будет на Осетровую Луну и как защититься от негатива.

Почему полнолуние в августе — Осетровое

Полнолуние в августе — время прибрежной активности осетра. Краснокнижную рыбу несколько сотен лет назад ловить было невероятно удобно. Конец лета, пик жары спал. Это значит, что температура в реках начинает падать. Но у берега всё ещё тепло и хватает корма. Поэтому появляется хороший клёв. Коренные народы Северной Америки пользовались этим фактом, как и коренные народы Евразии, где осетровые тоже водятся. Есть даже один коренной народ, который проживает на двух континентах одновременно. Это алеуты. В Америке их осталось около 3000, в России — 397 человек. Как раз их традиции и отразились в названии полнолуния. Но в других культурах августовскую полную Луну звали Зерновой, Черешневой, Кукурузной, а также Рисовой.

Осетровая Луна 2025: что говорят астрологи

Осетровая Луна 9 августа 2025 года сулит множество проблем: так говорят астрологи. Фото © «Шедеврум»

Осетровая Луна в астрологии считается периодом, когда обостряются все чувства. Человека тянет на приключения, свершения и подвиги. Августовское полнолуние — время, когда энергия человека находится на пике. И в 2025 году люди будут использовать это во зло, а не во благо. Всё дело в звёздах. Осетровая Луна будет находиться на оси «знак зодиака Лев — знак зодиака Водолей». Они будут в явной оппозиции. И оба знака даруют своим представителям повышенные амбиции, неуёмную эмоциональность. В случае Водолея это стремление к независимости, в случае Льва — самовыражение. Не забываем о том, что 23 августа будет не простое новолуние, а мистическая Чёрная Луна, которая в следующий раз навестит нас только в 2027 году. Напряжённый момент.

Чем опасна Осетровая Луна 2025

Учитывая оппозицию «знак зодиака Лев — знак зодиака Водолей» 9 августа, Осетровая Луна будет опасна. Фото © «Шедеврум»

Астрологический прогноз на полнолуние 9 августа — оппозиция знаков зодиака Водолей и Лев, а также взаимодействие Осетровой Луны с Чёрной Луной 23 августа. Но и это ещё не всё. Своё влияние будет и у отдельных планет. Напряжённое взаимодействие Марса и Сатурна с 9 по 24 августа спровоцирует обострения военных конфликтов, а также глобальные катаклизмы, природные и техногенные. Суета на оси Меркурий – Плутон 9 августа и две недели после полнолуния станет причиной громких публичных скандалов. На этом фоне будут идти тяжёлые процессы в жизни обычных людей.

По мнению некоторых астрологов, 9 августа народом овладеют демоны. По линии знака зодиака Водолей многим захочется независимости, что спровоцирует конфликты даже в дружеском кругу. По линии знака зодиака Лев от людей стоит ожидать эксцентричных, странных поступков. Межличностное общение будет напоминать «дьявольское кабаре» или «забагованную» компьютерную игру.

Чего нельзя делать на Осетровую Луну

В связи с данной информацией на Осетровую Луну запрещаются любые финансовые операции. Фото © Freepik / benzoix, © «Шедеврум»

Август 2025 в принципе тяжёлый период. И до 11-го числа будет продолжаться ретроградный Меркурий. Учитывая все эти факторы, помноженные на проблемную расстановку планет во время Осетровой Луны, астрологи очень, очень сильно отговаривают от финансовых операций. В первую очередь тех, что связаны с долгами. Нельзя давать деньги в долг, нельзя брать деньги в долг, нельзя подписывать документы, нельзя совершать сделки. Путешествий, важных жизненных решений, свадеб, плановых операций и переездов это тоже касается. На Осетровую Луну велик шанс ошибки. Также категорически запрещено участвовать в конфликтах.

Как защититься от негативного влияния Осетровой Луны

Защититься от Осетровой Луны всё же можно. Для этого надо вести себя как символ года. В 2025 году нами правит год Змеи. Фото © «Шедеврум»

Лучшая защита от негативных астрологических влияний Осетровой Луны — это уединение. Звёзды советуют затаиться, спрятаться и проявлять минимум активности. Это справедливо как для самого полнолуния, так и для всего периода вплоть до Чёрной Луны. На новолуние активничать станут колдуны и ведьмы, постарайтесь не привлекать к себе внимания вплоть до сентября. Или хотя бы до 24 августа.