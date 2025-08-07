Разбогатеют в августе: 3 знака зодиака, у которых начнётся финансовый подъём в месяце под номером 8

Август 2025, месяц под номером 8, скрывает в себе множество потенциальных возможностей для роста. Начало месяца проходит под влиянием ретроградного Меркурия, но эти три знака будут защищены от негативных финансовых ситуаций и смогут заработать большие деньги уже с 11 августа. Для этого нужно будет потрудиться, но это того стоит! В материале рассказываем, что за знаки станут финансовыми счастливчиками.

Знак зодиака Овен

Знак зодиака Овен. Усилия принесут свои плоды, и вы увидите их в приложении банка. Фото © Life.ru

Знак зодиака огненного тригона, Овен, собирает всех, кто родился с 21 марта по 20 апреля. В августе 2025 года их ждут профессиональные и карьерные успехи. Может появиться некая деловая поездка, после которой дела резко пойдут в гору. После 11 августа ожидайте позитивных финансовых явлений. И они связаны не только с карьерой — вам может достаться внезапный подарок судьбы. Это будет кармическая награда за все усилия года.

Знак зодиака Телец

Знак зодиака Телец. Чтобы заработать много, придётся потрудиться потому, что большие деньги требуют больших усилий. Фото © Life.ru

Для Тельцов по гороскопу август 2025 года — это время активного труда в поте лица своего, а всё потому, что данный знак зодиака — из тригона Земли. Вы будете вознаграждены большой суммой денег, но и сил придётся потратить немало, как физических, так и моральных. После 11 августа закончится ретроградный Меркурий, напряжение спадёт и можно будет немного расслабиться, наблюдая, как увеличивается ваше благосостояние в реальном времени. С 12-го по 31-е число откроется новый коридор возможностей, а ещё это неплохой период для вкладов или инвестиций.

Знак зодиака Лев

Знак зодиака Лев. Достаточно просто быть собой, чтобы карманы были набиты «зеленью». Фото © Life.ru

Финансовый подъём коснётся ещё одного знака огненного тригона. Представители знака зодиака Лев смогут существенно улучшить своё финансовое положение и позиции на рабочем месте. Нужно не бояться быть собой и не стесняться говорить то, что должно быть сказано. Например, можно попробовать убедить клиента оставить в финальном дизайне продукта те цвета, что будут работать на его популярность, а не те, которые «просто хочется». Но до 11 августа с такими эпизодами профессиональной деятельности стоит быть поосторожнее. Всё же ретроградный Меркурий.