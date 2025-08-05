Лунный календарь на август. Что запрещено делать в каждый лунный день: полный гид Каждый день августа по лунному календарю обладает особенной, неповторимой энергетикой. Какие-то дни будут благоприятные, другие — наоборот. Всё зависит от фазы Луны, её нахождения в определённом созвездии и лунного дня. Life.ru — о том, чего ждать от всех дней августа. 5 августа, 15:00 Лунный календарь на август — хороший способ узнать, что нужно делать каждый день. Обложка © chatGPT

Параллельно с обычным, солнечным месяцем в тени существует ещё и месяц лунный. Они не совпадают по числам, но каждый лунный день пропитан собственным смыслом. Некоторые уверены в том, что спутник Земли может влиять на нас напрямую через свои фазы. Известный науке факт: полнолуние и новолуние вызывают самые сильные приливы, которые называют «сигизийными». А вот на первую и третью четверти Луны море остаётся спокойным. Мы уже писали общий лунный календарь на последний месяц лета. Сейчас будет более подробный. Как вести себя в каждый лунный день августа, рассказываем в материале.

Какой лунный месяц будет в августе

Какой лунный месяц в августе? Напоминаем, что с обычным месяцем может совпадать не один лунный. Фото © «Шедеврум»

Лунный месяц — это все дни от новолуния до новолуния. Август делят между собой 8-й и 9-й лунный месяц. Их ещё называют «лунациями». Лунный календарь не совпадает с солнечным и ведёт себя немного по-другому потому, что в нём от 29 до 30 дней. Восьмая лунация продлится до 23 августа, после — наступит начало девятой. На 1 августа та же самая ситуация, но в другом масштабе: это число делят между собой 8-й и 9-й лунный день. Ну а 23 августа последовательно наступят 29, 30 и 1 лунные дни. Это и будет началом следующей лунации.

Фазы Луны в августе по лунному календарю и на что они влияют

В августе Луна будет в нескольких фазах. Чего от неё ждать? Фото © «Шедеврум»

В августе 2025 года Луна войдёт в несколько основных своих фаз. С 1 по 8 августа продолжается рост нашего спутника, 9-го числа будет полнолуние, потом — убывающая фаза. Как раз 23 августа случится новолуние, и со следующего дня — снова растущая фаза. Важно: 1 августа совпадает с первой четвертью Луны, а 16-е число — с третьей. И 31 августа снова будет третья четверть.

Подробный прогноз по лунному календарю на каждый день августа

Каждый день августа совпадает с определённым лунным днём. И не с одним. Фото © «Шедеврум»

В августе каждый лунный день принесёт с собой что-то новое. Энергия Земли будет колебаться в зависимости от положения её спутника. Поэтому так важно знать, какие именно лунные дни пересекаются с григорианским календарём. Это поможем понять, в какие даты стоит вести себя осторожнее. Некоторые лунные дни неблагоприятны «по дефолту». Но в остальных случаях можно исправить ситуацию.

Растущая Луна и полнолуние

Растущая Луна в августе: подробный прогноз на благоприятные дни месяца. Фото © «Шедеврум»

1 августа (8-й и 9-й лунный день)

Первая четверть Луны. Гравитационное воздействие на Землю минимально, поэтому это спокойный и благоприятный день. Восьмой лунный день заканчивается в 14:04, начинается девятый. А Луна в этот момент перейдёт из знака зодиака Весы в знак зодиака Скорпион. Можно использовать этот день для ритуалов очищения, например пройтись со свечкой по углам, чтобы выгнать негативную энергию.

2 августа (9-й и 10-й лунный день)

Девятый лунный день до 15:24, после начинается десятый. Второе августа в целом не очень благоприятно. Тревожные расстройства обостряются, а гнетущие мысли могут посетить даже самых оптимистичных людей. Но есть возможность это исправить: расскажите о своих чувствах самым близким, если вы уверены в том, что те вас поймут и поддержат. Если не уверены, держите эмоции в себе, но и помогайте себе с ними справиться, например дыханием по квадрату. Луна движется из знака зодиака Скорпион в знак зодиака Стрелец.

3 августа (10-й и 11-й лунный день)

3 августа спутник Земли переходит из знака зодиака Скорпион в знак зодиака Стрелец. Десятый лунный день закончится в 16:45, начнётся одиннадцатый. Луна прочно обоснуется в знаке зодиака Стрелец и сделает 3 августа благоприятным! Хорошее число для начала нового проекта и получения сакральных знаний от предков.

4 августа (11-й и 12-й лунный день)

Одиннадцатый лунный день до шести вечера, после — двенадцатый. Они оба проходят в знаке зодиака Стрелец. Хорошие новости: перед вами один из лучших дней лунного календаря. Вы можете обнаружить в себе много скрытой силы.

5 августа (12-й и 13-й лунный день)

Двенадцатый лунный день до 19:02, затем начинается следующий по счёту. Луна переходит из знака зодиака Стрелец в знак зодиака Козерог. Этот день будет особенно отмечен спокойствием. Благоприятное число может даже подарить вам какие-то духовные инсайты. День молитв, погружения в себя, медитаций.

6 августа (13-й и 14-й лунный день)

Тринадцатый лунный день до 19:46, далее начинается четырнадцатый. Вечер пройдёт под знаком зодиака Козерог. Это день терпимости — в хорошем смысле. Будьте с людьми помягче, проявляйте как можно больше такта. Принимайте тех, кто вызывает у вас культурный шок. Избегайте ругательств, мата и дискриминационных высказываний. Мы все заперты на одной планете, она наш общий дом, ведите себя соответствующе. Выполните эти простые условия — и день будет благоприятным.

7 августа (14-й и 15-й лунный день)

Это будет 14-й лунный день в знаке зодиака Козерог, а в 20:13 Луна перейдёт в свой 15-й день, время транзита в знак зодиака Водолей. Само число, 7 августа, называют самым сильным днём этой лунации. Одно решение может навсегда изменить правила игры. На 14-е лунные сутки можно и нужно реализовывать свои проекты, но лучше не давать обещаний и не гадать. В целом день благоприятный.

8 августа (15-й и 16-й лунный день)

А вот на 8 августа запланированы 15-й и 16-й лунные дни. Пятнадцатые лунные сутки — это период транзита из знака зодиака Козерог в знак зодиака Водолей. Достаточно тяжёлый день, лучше не делать активных движений, не суетиться над рабочими задачами или личными проектами. Решайте всё размеренно. В этом случае вред от неблагоприятного дня будет снижен. Уже в 20:30 начинаются 16-е лунные сутки, они будут чуть более спокойными.

9 августа (16-й и 17-й лунный день)

Полнолуние и 16-й лунный день. Он продлится до 20:41 в знаке зодиака Водолей. Затем наступит 17-е лунное число, которое несёт на себе груз транзита из знака зодиака Водолей в знак зодиака Рыбы. На этот день ваши друзья — чистота помыслов и спокойствие. Он благоприятен для занятий йогой или цигуном.

Убывающая Луна и новолуние

А что нам принесут убывающая Луна с новолунием? Прогноз на каждый день с 10 августа. Фото © «Шедеврум»

10 августа. До 20:49 будет 17-й лунный день. Переход спутника из знака зодиака Водолей в знак зодиака Рыбы. Он благоприятен для любовных дел. Эти лунные сутки насыщены женской энергией. Так что 10 августа вы будете чувствовать себя как минимум неплохо, если вы сами женщина или же просто любите и уважаете женщин. Хороший день для новых знакомств и практик укрепления семьи. Самое приятное в этом дне — ощущение внутренней свободы.

11 августа (18-й и 19-й лунный день)

До 20:56 будем наблюдать 18-й лунный день, позже — 19-й. Восемнадцатые лунные сутки пройдут в знаке зодиака Рыбы. Это день интроспекции, практик заботы о себе и оценки ваших достижений. По сути — кармический день-зеркало. То, насколько благоприятным он будет, зависит от вашего поведения за предыдущий год.

12 августа (19-й лунный день)

До 21:02 застанем 19-й лунный день, потом — следующие сутки. День транзита из знака зодиака Рыбы в знак зодиака Овен. Эти два знака по классической астрологии «не дружат». Поэтому день, к сожалению, будет неблагоприятный. Если есть возможность, стоит провести его дома.

13 августа (20-й лунный день)

Это будет 20-й лунный день до 21:08, и он пройдёт в знаке зодиака Овен. День не просто благоприятный, он просто блистательный! Это день победы над всем, что причиняло вам дискомфорт. Раскрепощение, избавление от кармического груза и тяжёлых мыслей. В этот день вы почувствуете долгожданное облегчение.

14 августа (21-й лунный день)

Продолжается 21-й лунный день, который начался ещё вчера вечером. До 21:17 будет время транзита между знаком зодиака Овен и знаком зодиака Телец. И это благоприятный день, особенно для таких дел, где требуется смелость. Она, кстати, 14-го у вас появится, даже если раньше не было. Минус тревожность, плюс — уверенность к себе.

15 августа (22-й лунный день)

До 21:28 нас сопровождает 22-й лунный день в знаке зодиака Телец. Он же подарит нам новые идеи, повысит интеллект. День хорош как для работы над кандидатской диссертацией, так и для гаданий. Ваша проницательность вырастет в разы.

16 августа (23-й лунный день)

До 21:47 — 23-й лунный день. Транзит из знака зодиака Телец в знак зодиака Близнецы. Плохой день для ленивых: бездельничать в эти сутки нельзя. День будет не очень благоприятный. Из-за астрологического транзита повышается опасность тёмных страстей: гнева, ревности, злобы... Лучше 16-го быть поспокойнее.

17 августа (24-й лунный день)

До 22:18 будет 24-й лунный день в знаке зодиака Близнецы. Это больше благоприятный день, его мотив — разрушение всего старого, отмершего и ненужного для создания новой истории. День силы, на 24-е лунные сутки высвобождается много энергии.

18 августа (25-й лунный день)

До 23:11 будем наблюдать 25-й лунный день. Транзит из знака зодиака Близнецы в знак зодиака Рак. Это благоприятный, спокойный день, можно расслабиться и ни о чём не думать.

19 августа (26-й лунный день)

Ну а 19 августа полностью пройдёт под управлением 26-го лунного дня в знаке зодиака Рак. Это тяжёлый день, высок риск поссориться с семьёй или влезть в какой-то другой конфликт. Постарайтесь весь день избегать даже лёгкой пассивной агрессии.

20 августа (27-й лунный день)

Ровно в 00:28 начинается 27-й лунный день. И он тоже в знаке зодиака Рак. Поэтому люди особенно уязвимы к семейным ссорам, начинают плести интриги и строить козни. Наша задача — прожить эти два дня в мире и спокойствии, хотя они и не очень благоприятные.

21 августа (28-й лунный день)

В два часа ночи начнётся 28-й лунный день. Транзит из знака зодиака Рак в знак зодиака Лев. День духовности, молитв, успокоения души. Вы внезапно осознаете, что в вас достаточно силы, чтобы стать духовным лидером.

22 августа (29-й лунный день)

В 03:33 начнётся 29-й лунный день в знаке зодиака Лев. Один из лучших в лунации! Вашу душу посетит гармония, ваше сердце будет радоваться. Но гармония сегодня хрупкая: постарайтесь изо всех сил поддерживать её.

23 августа (29-й лунный день)

Новолуние и сразу три лунных дня за один солнечный. До 05:03 продолжается 29-й день, затем до 09:07 наступают 30-е лунные сутки, транзит со знака зодиака Лев на знак зодиака Дева, а с утра начинается первый лунный день нового месяца. Это совсем неблагоприятный день. Заканчиваются силы, становится грустно, можно даже почувствовать раздражение.

Новый этап растущей Луны

Что нам в августе принесёт начало нового лунного месяца? Прогноз по дням. Фото © «Шедеврум»

24 августа . Первый лунный день заканчивается в 06:28. Далее наступает второй, тоже в знаке зодиака Дева. Энергетически мощные лунные сутки. Благоприятны для построения планов на будущее.

. Первый лунный день заканчивается в 06:28. Далее наступает второй, тоже в знаке зодиака Дева. Энергетически мощные лунные сутки. Благоприятны для построения планов на будущее. 25 августа . До 07:49 — второй лунный день, потом — третий. Транзит между знаком зодиака Дева и знаком зодиака Весы. Проявите всю свою щедрость в этот день. Можете отдать пару сотенных купюр бездомному, чтобы он смог поесть. Если будете проходить мимо церкви и увидите старицу или старца, что просит подаяния, не игнорируйте. Можете сделать пожертвование в благотворительный фонд в Интернете. Проявления скупости сделают день неблагоприятным.

. До 07:49 — второй лунный день, потом — третий. Транзит между знаком зодиака Дева и знаком зодиака Весы. Проявите всю свою щедрость в этот день. Можете отдать пару сотенных купюр бездомному, чтобы он смог поесть. Если будете проходить мимо церкви и увидите старицу или старца, что просит подаяния, не игнорируйте. Можете сделать пожертвование в благотворительный фонд в Интернете. Проявления скупости сделают день неблагоприятным. 26 августа . До 09:08 продолжается третий лунный день, затем появляется четвёртый в знаке зодиака Весы. Луна явит миру свой новый серп. Четвёртые лунные сутки благоприятны для воинов, спортсменов, футбольных фанатов, борцов и просто активных людей.

. До 09:08 продолжается третий лунный день, затем появляется четвёртый в знаке зодиака Весы. Луна явит миру свой новый серп. Четвёртые лунные сутки благоприятны для воинов, спортсменов, футбольных фанатов, борцов и просто активных людей. 27 августа. Четвёртый лунный день до 10:26. Следующие лунные сутки — время транзита из знака зодиака Весы в знак зодиака Скорпион. Он благоприятен для воспоминаний о прошлом. Ностальгируйте, подвергайте поступки переоценке — прошлое уже прошло и не может вам навредить.

28 августа . До 11:45 — пятый лунный день. После — шестой в знаке зодиака Скорпион. Чтобы лунные сутки были благоприятными, вам потребуется стойкость, честь и чёткость. Это день достижения целей, и Луна благоволит сейчас выносливым, честным и рассудительным.

. До 11:45 — пятый лунный день. После — шестой в знаке зодиака Скорпион. Чтобы лунные сутки были благоприятными, вам потребуется стойкость, честь и чёткость. Это день достижения целей, и Луна благоволит сейчас выносливым, честным и рассудительным. 29 августа . До 13:05 продолжается шестой лунный день, после — седьмой, и он тоже в знаке зодиака Скорпион. Этот день сложно назвать очень благоприятным, но вам нужно будет воспринимать ситуацию такой, как она есть. А ещё может усилиться обоняние.

. До 13:05 продолжается шестой лунный день, после — седьмой, и он тоже в знаке зодиака Скорпион. Этот день сложно назвать очень благоприятным, но вам нужно будет воспринимать ситуацию такой, как она есть. А ещё может усилиться обоняние. 30 августа . До 14:26 продолжается седьмой лунный день. Потом начинается восьмой. Снова транзит из знака зодиака Скорпион в знак зодиака Стрелец. Если вы адвокат, общественник или просто «помогатор» — это ваш день потому, что восьмые лунные сутки благоволят борцам за справедливость.

. До 14:26 продолжается седьмой лунный день. Потом начинается восьмой. Снова транзит из знака зодиака Скорпион в знак зодиака Стрелец. Если вы адвокат, общественник или просто «помогатор» — это ваш день потому, что восьмые лунные сутки благоволят борцам за справедливость. 31 августа. До 15:44 продолжится восьмой лунный день. Затем наступят девятые лунные сутки в знаке зодиака Стрелец. Это день очищения — как духовного, так и физического.

Это был подробный лунный календарь на август 2025 года, в нём — все благоприятные и не очень даты месяца. Теперь вы можете запланировать весь август исходя из данных этого лунного календаря. Но планировать можно не только по лунному календарю. У Life.ru есть рунический гороскоп на неделю с 4 по 10 августа.

Авторы Анна Волкова