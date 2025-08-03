Больше не в ловушке: Рунический гороскоп на неделю с 4 по 10 августа 2025 для всех знаков зодиака

Знак зодиака Овен: гороскоп на неделю с 4 по 10 августа 2025 с рунами

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Неделя потребует внутренней дисциплины. Наутиз говорит о необходимости проявить выдержку — вы справитесь, если не будете спешить. Альгиз охраняет вас: вокруг может быть давление, но вы под защитой. Беркана несёт восстановление и заботу — позвольте себе быть нежными к себе. Важно: не действуйте через силу, а найдите поддержку внутри. Это время исцеления и роста, пусть и не всегда заметного сразу.

Знак зодиака Телец: гороскоп на неделю с 4 по 10 августа 2025 с рунами

Фото © «Шедеврум»

Мягкость и терпение — ваши лучшие помощники. Беркана дарит энергии планомерного прогресса и роста. Но перевёрнутый Эваз намекает: не всё получится быстро, особенно если вы работаете в паре. Не форсируйте процессы. Иса замораживает активность, чтобы вы могли всё переосмыслить.

Позвольте себе остановиться. Вам важно сейчас не добиваться, а встраивать перемены вглубь. Они уже начались. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Близнецы: гороскоп на неделю с 4 по 10 августа 2025 с рунами

Фото © «Шедеврум»

Эйваз — напряжение и рост, борьба противоположностей, благодаря которым вы переходите на новый уровень. Вунье радует: в потоке этих внутренних изменений вы обретёте радость. Даже в конфликте может быть вдохновение. Перевёрнутый Феху напоминает: не тратьте ресурсы зря, будьте бережны к финансам и энергии. Эта неделя — про внутренний баланс: не бойтесь бурь, они ведут вас к свету.

Знак зодиака Рак: гороскоп на неделю с 4 по 10 августа 2025 с рунами

Фото © «Шедеврум»

Перевёрнутый Эваз говорит: перемены назревают, но пока вы ещё не готовы к активной фазе. Йера — руна урожая — говорит, что результаты будут, но не сейчас. Ваш труд ненапрасен, даже если это ещё не видно. Иса подтверждает: вы на паузе. Это не застой, а накопление силы. Совет: займитесь собой, наведите порядок в пространстве, телесной рутине, голове. Все плоды зреют — не срывайте их раньше времени.

Знак зодиака Лев: гороскоп на неделю с 4 по 10 августа 2025 с рунами

Фото © «Шедеврум»

Пауза на пути — это не провал. Перевёрнутый Райдо указывает на сбившийся курс или отложенные поездки. Перевёрнутый Тейваз говорит о потере мотивации, возможно, вы устали бороться. Но Беркана приносит обновление через заботу, женскую энергию, восстановление.

Неделя подходит для эмоционального перезапуска. Дайте себе отдых, найдите уют в себе — и направление найдётся само. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Дева: гороскоп на неделю с 4 по 10 августа 2025 с рунами

Фото © «Шедеврум»

Наутиз подсказывает: не всё идёт гладко, но трудности преодолимы. Вам важно осознать свои настоящие потребности. Ингуз усиливает вдохновение, даёт энергию для важного шага. Это переход, прорыв, глубинное соединение с кем-то или с собой. Манназ говорит: всё зависит от вашего мышления, от вашего Я. Неделя о зрелости и внутреннем взрослении. Пришло время выйти из «режима ожидания» и начать действовать, но с любовью к себе.

Знак зодиака Весы: гороскоп на неделю с 4 по 10 августа 2025 с рунами

Фото © «Шедеврум»

Вам нужно восстановиться. Перевёрнутая Беркана может говорить о чувстве опустошённости или эмоциональной нестабильности. Важно не прятаться, а искать защиту — и Альгиз её даёт. Вы под покровом высших сил. Гебо — союз, обмен. Не бойтесь просить помощи или делиться чувствами. Это время выстраивания гармоничных связей. Любовь и поддержка приходят к тем, кто открыт, — даже в уязвимости есть сила.

Знак зодиака Скорпион: гороскоп на неделю с 4 по 10 августа 2025 с рунами

Фото © «Шедеврум»

Вы решаете важную задачу прошлого — перевёрнутый Турисаз говорит, что пришло время избавиться от старых страхов и выйти из кризисного цикла. Дагаз — руна рассвета, говорит о просветлении, выходе из темноты. А Йера подтверждает: вы получите плоды этого внутреннего труда. Всё созревает — не спешите, но верьте. Это неделя мягкой силы: вы преодолели важное, и теперь путь открыт.

Знак зодиака Стрелец: гороскоп на неделю с 4 по 10 августа 2025 с рунами

Фото © «Шедеврум»

Перевёрнутый Манназ говорит о временной утрате контакта с собой или окружением. Это повод пересмотреть отношения. Эваз двигает вас вперёд — в развитии, путешествиях, переездах, идеях. Соуло наполняет вас светом, уверенностью и ясностью. Выход из сомнений придёт через действие.

Совет: начните движение — даже если сначала вы не уверены, куда именно. Свет появится в процессе. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Козерог: гороскоп на неделю с 4 по 10 августа 2025 с рунами

Фото © «Шедеврум»

Турисаз — вызов, требующий решимости. Это может быть момент, когда нужно сказать твёрдое «нет» или защитить свои границы. Райдо зовёт в путь, в буквальном или духовном смысле. А Иса говорит: пока движение не началось, вы в точке подготовки. Пауза нужна, чтобы вы приняли важное решение. Не стоит спешить — когда придёт ясность, путь откроется сам собой.

Знак зодиака Водолей: гороскоп на неделю с 4 по 10 августа 2025 с рунами

Фото © «Шедеврум»

Неделя принесёт триумф. Тейваз говорит о внутреннем воине, готовом к борьбе за правду, любовь и цель. Вы честны с собой — и это ваша сила. Отал указывает на дом, род, ценности. Возможно, вы восстановите важную связь или укрепите базу. Дагаз завершает картину ярким прорывом: вы выходите на свет, возможно, после долгой работы.

Вас ждёт озарение, вдохновение, радость. Поздравляем — вы растёте! Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Рыбы: гороскоп на неделю с 4 по 10 августа 2025 с рунами

Фото © «Шедеврум»