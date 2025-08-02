Второй коридор затмений 2025: Что произойдёт в конце августа и когда сама Земля содрогнётся Cкоро нас посетит второй за 2025 год коридор затмений. Это явление относительно редкое. Происходит не больше 4 раз в год. В 2025-м их будет два, и в августе начнётся второй. Что такое коридор затмений, когда он будет, чем порадует — в материале Life.ru. 2 августа, 14:00 Скоро нас ждёт осенний коридор затмений. Что с этим делать и как избежать проблем? Обложка © «Шедеврум»

День шахтёра, православный праздник святых Фрола и Лавра, День блогера и День независимости Кыргызстана... На первый взгляд это набор не связанных друг с другом дат. Но на самом деле все они совпадают с редким астрономическим явлением. А именно — с осенним коридором затмений. Это второе такое явление в 2025 году. Больше ничего подобного на небе не встретится до 2026 года. Всё о предстоящем коридоре затмений — в материале Life.ru.

Когда будет коридор затмений летом 2025

Когда будет второй коридор затмений? Это не тайна, учёные и астрологи уже всё знают. Фото © «Шедеврум»

Второй коридор затмений в 2025 году начнётся 31 августа. А закончится — 28 сентября. Почти месяц мир будет находиться в подвешенном состоянии. К тому же нас ждёт нелёгкий переход из знака зодиака Дева в знак зодиака Весы. Хорошо ещё, что ретроградный Меркурий закончится 11 августа и не сможет повлиять на нас слишком сильно. Оба затмения придутся на период знака зодиака Дева. Коридоры открываются за неделю до самого затмения — это важный этап подготовки.

Особенности второго коридора затмений

Почему второй осенний коридор затмений — это кладезь возможностей для трансформации? Фото © «Шедеврум»

Второй коридор затмений 2025 года называют «осенним». Он начнётся 31 августа, в последний день лета, и закончится уже в сентябре. Кроме того, на этот коридор не выпадает ретроградный Меркурий. Зато будет ретроградный Сатурн. Он не такой знаменитый, как Меркурий, но это огромный газовый гигант, который уступает в размерах только Юпитеру. Он тоже может повлиять на благополучие вашего сентября.

Когда будет лунное затмение в 2025 году

Лунные затмения — это довольно частое явление. Новолуние происходит каждый месяц... Но затмение — другое дело. Фото © «Шедеврум»

Лунные затмения периодически происходят на ночном небе. Последний раз мы наблюдали такое 14 марта 2025 года. Во время лунного затмения надо следить за здоровьем, как сказала нам эксперт, астролог Татьяна Стрельцова. Вам такое скажет не только астролог, но и врач. Несмотря на маргинальный статус идеи о том, что затмения влияют на человека, в нашей ДНК до сих пор сохраняются гены людей, которые считали, что непонятные явления на небе — это начало конца света. Лунное затмение 7 сентября наступит в 20 часов 30 минут по московскому времени. А в 21 час 53 минуты ночное светило начнёт выходить из тени Земли. Весь этот час и 23 минуты Луна будет находиться в созвездии Водолея, неспешно двигаясь в сторону созвездия Рыб.

А когда будет солнечное затмение в 2025 году

Солнечное затмение будет не только в 2027 году. Может, не таким долгим и заметным, как затмение века, но можно считать его репетицией. Фото © «Шедеврум»

Солнечное затмение произойдёт 21 сентября в 22 часа 42 минуты по московскому времени. Продлится затмение до 0 часов 53 минут 22 сентября. Учёные утверждают, что данное астрологическое явление — это повтор частного солнечного затмения 11 сентября 2007 года через сарос. Сарос — термин из астрономии, означает период времени, равный 6585,32 суток. Короче, около 6 тысяч суток. В пересчёте на обычную временную систему счисления это где-то 18 лет, 11 дней и 8 часов. Это работает и с солнечными, и с лунными затмениями — они всегда повторяются через сарос. Но почему? Дело в том, что за сарос проходит 223 периода от новолуния до новолуния и 19 драконических лет, за которые спутник Земли возвращается к узлу своей орбиты. Получается относительно точное совпадение скоростей и взаимного положения космических тел в системе Земля –Луна – Солнце.

Где смотреть лунное и солнечное затмения

Так мы выяснили, что затмения повторяются и скоро будет коридор, уже с 31 августа. Но где на это посмотреть? Фото © «Шедеврум»

После занудной, но важной информации про точное время каждого затмения и о том, почему всё всегда происходит через сарос, вам, скорее всего, захотелось посмотреть на это всё своими глазами. Плохие новости: территория России в случае солнечного затмения немного «пролетает». Зато русская диаспора в Австралии, русские учёные в Антарктиде и русские моряки в Тихом и Атлантическом океанах могут его увидеть.

А с лунным затмением всё просто шикарно! Его увидит вся Россия. Полностью потемневший спутник Земли можно будет увидеть от Урала до Дальнего Востока. Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск — в этих городах стоит выйти на улицу и сфотографировать красивейшее космическое явление. Наши западные регионы (включая Москву) и Дальний Восток увидят затмение уже не так чётко, только на восходе Луны. Но всё равно увидят!

Как коридоры затмений влияют на нас с точки зрения науки

Наука любит затмения. Их периодичность и расположение можно высчитывать бесконечно. Но как насчёт его влияния на людей? Фото © «Шедеврум»

С точки зрения науки затмения на нас практически никак не влияют. Но есть пара «чекпойнтов», где нужно быть осторожными. Во-первых, затмения — это психологический фактор стресса, особенно если человек суеверный. В этом случае психологи советуют контролировать своё состояние, снижать тревогу и страх врачебным путём либо телесными практиками, например дыханием «по квадрату». Во-вторых, солнечное затмение может повредить вам глаза, если смотреть невооружённым глазом. Для наблюдения солнечного затмения необходимы хорошие солнечные очки. Важный факт: во время солнечного затмения на короткий срок понижается температура, а животные могут вести себя странно, приняв затмение за наступление ночи. С лунным затмением никаких подобных «приколов» наука не выявила.

А что говорит о таких затмениях эзотерика?

Астрология занималась вопросом затмений тысячи лет. Эзотерические практики хранят в себе мудрость предков. Фото © «Шедеврум»

Коридор затмений с 31 августа по 28 сентября пройдёт в астрологии по оси знак зодиака Дева – знак зодиака Рыбы. При этом знак зодиака Дева переходит в знак зодиака Весы. Это напрямую затронет представителей данных знаков зодиака. Для всех троих это будет временем интроспекции, важных разговоров с самим собой, глубинных психологических процессов и духовного роста. Но повлияет коридор затмений и на все остальные знаки зодиака. Им в это время лучше не совершать крупных сделок и не принимать важных решений в своей жизни: звёзды сейчас нестабильны, можно по неосторожности причинить вред себе и другим.

Этот коридор затмений будет последним в 2025 году. Следующий коридор ожидаем весной 2026 года. А на День ВДВ 2027 года нас ждёт самое феноменальное солнечное затмение нашего времени! Его уже называют затмением века! Оно будет длиться около 6 минут, и о нём уже рассказывал Life.ru.

Авторы Анна Волкова