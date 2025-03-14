Астролог рассказала, каким знакам зодиака важно следить за здоровьем в лунное затмение

Овны, Весы, Водолеи и Рыбы должны внимательнее отнестись к своему здоровью во время лунного затмения, которое ожидается 14 марта. Об этом сообщила в беседе с «Москвой 24» астролог Татьяна Стрельцова.

«Это будет ещё и полнолуние – пик, когда эмоции бьют через край, возрастает тревожность. Плюс ретроградный Меркурий и Венера в Овне, из-за которых конфликтный фон может быть максимальным», – предупредила эксперт.

Овны, по её словам, слишком много взваливали на себя в последнее время на работе. Им необходим отдых. Будет неплохо провести время с собой наедине или съездить на отдых.

Весам важно найти баланс между работой и отдыхов. Вселенная захочет разузнать, не перетруждаются ли они и уделяют ли достаточно времени заботе о себе.

Водолеям следует задуматься над тем, как они могут снизить свою тревожность по поводу денег. Возможно, стоит начать вести учёт расходов, купить актив или монетизировать своё хобби.

Рыбы могут ощущать усталость всем телом. Лучше будет посвятить время себе, освободив себя хотя бы на денёк от всех забот, занявшись обустройством личного пространства.