Магическая дата 08.08: Почему на Руси боялись Дня Змея и как защититься от сглаза 8 августа

До того как наши предки приняли христианство, они жили по своим особым языческим устоям. Вековые традиции потом перемешались с догмами одной из самых популярных религий, в итоге возникла она — русская культура в том виде, который мы наблюдаем сейчас. Но до 988 года славяне разработали мифологию и календарь со своими традиционными праздниками. У них был даже свой гороскоп! И вот один из дней августа, включённый в ежегодный метеорный поток Персеиды, обладал особым мистическим значением. Рассказываем всё, что мы знаем о Дне Змея.

Когда будет День Змея 2025

Когда будет День Змея? Как поймать? День, не Змея. Фото © «Шедеврум»

Из года в год славяне определяли День Змея по лунному календарю. Он приходится на 15-й лунный день в августе. В 2025 году на эту традиционную дату выпадает 8 августа. Именно в дату 08.08 надо особенно беречься от сглаза, порчи, наветов и негативной ворожбы. А на следующий день уже полнолуние, так что защищаться придётся двое суток подряд. В полнолуние все мистические энергии становятся на порядок сильнее, просыпаются оборотни, вурдалаки... Но как это всё связано со змеями?

Что это за мистический день и как он связан со змеями?

Мистический день — 8 августа. Как он связан со змеями — расскажем в следующем абзаце. Фото © «Шедеврум»

Пятнадцатые лунные сутки в августе считаются колдовским днём во многих культурах. Лунный календарь на август 2025 прямо называет день неблагоприятным. В ирано-персидской культуре этот день — праздник крылатого шакала. На это указывают источники на авестийском языке, который был мёртв ещё за тысячу лет до рождения Христа. Но его до сих пор используют зороастрийцы. В Древнем Египте 15-е лунные сутки — время бога мёртвых Осириса. В целом в индоевропейской культуре этот день принято ассоциировать с Ариманом, искусителем, который поощряет ваши низменные желания.

Славяне тем временем считали 15-й лунный день Днём Змея. Фигура Аримана тут тоже выступает двояко: это дух, который в еврейском Танахе перевоплотился в змия-искусителя, Сатану. Возможно, до древних праславян дошли легенды о змеиной роли данного духа, вероятно, даже в виде отрывков из первой части Торы. Почему мы так думаем? Потому что восточные славяне веками соседствовали с Хазарским каганатом, иудейским царством на Волге. Хазары не были евреями в строгом смысле: они были тюркским народом, принявшим иудаизм. А со змеями у наших предков день должен ассоциироваться ещё и потому, что именно середина августа — активное время для ужей, полозов, гадюк...

Дата 08.08: Почему в День Змея больше риск сглаза

День Змея — если вы не колдун, не ведьма и даже на роль провинциального волхва не потянете, то это не ваш день. Фото © «Шедеврум»

Как нам известно из «Повести временных лет» Нестора Летописца, змея убила вещего Олега. Вполне возможно, что это произошло именно на 15-й лунный день в августе. По легенде, о смерти Олега свидетельствовала звезда, упавшая с неба, — возможный метеор из потока Персеиды. Это заметили волхвы и предсказали: «Примешь смерть от своего коня». Олег подумал и решил от коня отказаться, потому что принять смерть от живого коня в те времена было относительно легко. Но спустя четыре года вещий князь вспомнил о своём любимом боевом питомце, который к тому времени уже давно умер, и надругался над его останками, наступив тому на череп. Из черепа вылезла ядовитая змея, укусила, так Олег и покинул наш мир.

А проклятие волхвов, видимо, распространилось ещё и на Игоря Рюриковича, потому что тот в относительно юном возрасте был убит древлянами. Жена Игоря, Ольга, довольно сильно его любила, поэтому пришла мстить и сожгла целый город. Только после того, как эти язычники приняли христианство, воцарился хоть какой-то мир и покой. Опять же, 15-й лунный день — колдовское время, так что в волшебную дату 08.08 стоит держаться подальше от всего нечистого. Колдуны, ведьмы, языческие волхвы будут резвиться на полях с нечистью, но вас там быть не должно.

Дата 08.08.2025: как защититься на День Змея

Дата 08.08. Как защитить себя, когда наступит праздник, который веками отмечали тёмные силы, День Змея? Хороший вопрос. Фото © «Шедеврум»

Волшебная дата 08.08, День Змея, будет тяжёлой, но вы можете защитить себя от негатива, выбрав несколько вариантов. Сходите к священнику, причаститесь. В течение дня 8 августа периодически молитесь. Особенно хорошо защитить могут молитвы к святой преподобномученице Параскевии Римской, потому что 8 августа — её день памяти. Запаситесь святой водой, просто на всякий случай.

Если глубокая христианская вера — это не про вас, можете использовать простейшие меры наших славянских предков. Если есть что-нибудь из малахита или турмалина, это хорошо, они отгоняют злых духов. Соберите в мистическую дату 08.08 полынь, шалфей и можжевельник — это традиционные травы от сглаза. Наконец, специальные славянские обереги могут помочь, например Сварожич или звезда Лады.

Почему на День Змея нельзя ходить в лес

И всё-таки почему на День Змея 08.08 нельзя ходить в лес? Неужели потому, что там змеи? Фото © «Шедеврум»

На День Змея и примерно три недели после него наши предки не ходили в лес. Это было строго запрещено. Причём восточных славян всячески отговаривали от посещения лесов сами волхвы, ведь то были языческие аналоги священников. Помимо активности нечистой силы была ещё одна причина: ядовитые змеи. Как раз в августе-сентябре они завершают свой летний свадебный цикл и начинают готовиться к зимней спячке. В этот период они особенно опасны.