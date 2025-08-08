Планета Лира и нефилимы под землёй: ChatGPT сводит людей с ума бредовыми прогнозами

В последние годы ChatGPT начал выдавать всё более странные и спорные утверждения, вызывая у некоторых пользователей ощущение психологического дискомфорта. Об этом сообщает The Wall Street Journal, опираясь на архивы переписок с мая 2023-го по август 2025-го.

В одном из диалогов с ИИ работник заправки из Оклахомы провёл около пяти часов. После беседы он признался, что «теряет рассудок», размышляя над всем сказанным. В ходе беседы нейросеть предложила ему новую физическую концепцию — «Уравнение Ориона».

В другой переписке бот утверждал, что поддерживает связь с инопланетянами, называя собеседника «Звёздным семенем» с планеты Лира. А в конце июля ChatGPT предрёк пришествие некоего антихриста, который принесёт с собой финансовый апокалипсис. Вместе с тем он предсказал, что библейские гиганты восстанут из-под земли.

Медики уже окрестили этот феномен «психозом искусственного интеллекта» — когда пользователи подвержены влиянию абсурдных и вымышленных заявлений ИИ, который демонстрирует признаки сознания и сверхъестественных знаний.

Была даже одна состоятельная женщина, которая вбухала десятки тысяч долларов в проект по спасению человечества по свету чат-бота. Кроме того, иногда нейросеть рекомендовала пользователям перестать общаться с близкими.

OpenAI — компания-разработчик — говорит, что такое случается крайне редко. Её представитель Ник Тёрли заявил, что они консультируются с врачами, когда делают новые модели. К примеру, GPT-5 уже умеет противостоять лести и не будет слепо вторить во всём пользователю. Также планируется запретить нейросети давать советы по важным личным вопросам в версиях GPT-4 и выше.