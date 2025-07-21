Стали известны профессии, которые исчезнут в России через 5 лет: Миллионы людей останутся без работы

Времена, когда можно было получить одну профессию и работать до пенсии, кажется, навсегда ушли в прошлое. Нейросети, роботы и автоматизация стремительно меняют рынок труда — и те, кто не успевает адаптироваться, рискуют остаться за бортом. Мы изучили прогнозы экспертов и выяснили, какие специальности в России находятся на грани исчезновения, а какие профессии, наоборот, станут золотой жилой ближайшего десятилетия.

Первая волна автоматизации: рутина под угрозой

Начнём с тех, кто попадёт под удар первым. Бухгалтеры, кассиры, водители и операторы кол-центров вошли в список профессий, которые в будущем могут практически исчезнуть ввиду существования заменяющих их сервисов. Эти специальности объединяет одно — повторяющиеся задачи, которые легко алгоритмизировать.

Кассиры — уже на финишной прямой

Кассы самообслуживания в магазинах — это только начало. Из-за автоматизированных кассовых систем и популярности безналичных расчётов снизилась потребность в кассирах. В ближайшие пять лет эта профессия может стать экзотикой, сохранившись только в премиальных сегментах, где человеческое общение — часть сервиса.

Водители: медленное, но неизбежное угасание

Автоматизация и ИИ: какие специальности станут неактуальными в России. Фото © «Шедеврум»

Ускоренно терять работу водители начнут примерно лет через пять после начала полного перехода на беспилотный общественный транспорт в крупных городах. Однако не спешите паниковать — полный переход займёт время. Сначала исчезнут водители городского транспорта, потом дальнобойщики, а таксисты и курьеры продержатся дольше всех.

Бухгалтеры начального уровня — под прицелом алгоритмов

Количество бухгалтеров будет сокращаться ежегодно минимум на 10% и примерно лет через 10 бухгалтер как массовая профессия практически исчезнет. Особенно уязвимы специалисты, которые занимаются рутинным ведением документооборота и простыми расчётами. Выживут только те, кто умеет анализировать и консультировать.

Операторы кол-центров: голос заменят алгоритмы

Кассиры, водители, бухгалтеры: кто останется без работы в ближайшие годы. Фото © «Шедеврум»

Если вы когда-нибудь звонили в службу поддержки и с трудом понимали, говорите ли вы с человеком или роботом, — добро пожаловать в будущее. Операторов кол-центров также всё чаще заменяют роботами, причём они становятся с каждым годом умнее — могут воспринимать речь и предоставлять необходимую информацию. Современные голосовые помощники уже справляются с 80% типовых запросов. Остальные 20% пока требуют человеческого участия, но с каждым месяцем эта граница сужается. Операторы первого уровня — те, кто отвечает на простые вопросы и перенаправляет звонки, — исчезнут первыми.

Грузчики и складские работники

Автоматизированные склады Amazon — это не научная фантастика, а реальность. В России пока таких масштабов нет, но тренд очевиден. Роботизированные системы уже способны поднимать, перемещать и сортировать грузы эффективнее человека.

Переводчики — жертвы нейросетей

Какие работники первыми потеряют места из-за роботизации в России. Фото © «Шедеврум»

Уже сейчас многие сервисы могут предложить синхронный перевод достаточно хорошего качества. Учитывая способность ИИ постоянно обучаться, через некоторое время нейросети вполне смогут заменить собой человека. Если десять лет назад Google Переводчик выдавал абракадабру, то сейчас качество перевода впечатляет даже скептиков.

Кто продержится дольше других: профессии-долгожители

Но не всё так мрачно! Многие профессии не только выживут, но и станут ещё более востребованными. Секрет прост — человеческий фактор незаменим там, где нужны эмпатия, креативность и нестандартное мышление.

Медики — неприкосновенный запас

Врачи, медсёстры, психологи останутся востребованными. Да, ИИ поможет в диагностике, но лечить и утешать пациентов по-прежнему будут люди. Самые востребованные специальности психологов в ближайшем будущем: нейропсихолог — клинический психолог, работающий с пациентами, у которых нарушены функции мозга.

Учителя — с новыми компетенциями

ИИ и автоматизация меняют профессии: прогноз для российского рынка. Фото © «Шедеврум»

Онлайн-образование не убьёт профессию учителя, а трансформирует её. Педагоги будут больше фокусироваться на развитии критического мышления, эмоционального интеллекта и социальных навыков у детей.

Ремесленники и мастера

Парикмахеры, массажисты, повара, сантехники — все те, чья работа требует физического присутствия и индивидуального подхода, останутся в безопасности. Роботы пока не научились стричь так, чтобы клиент остался доволен, или чинить трубы в старых домах.

Профессии будущего: на что переучиваться прямо сейчас

Пока одни специальности исчезают, другие появляются с невероятной скоростью. Скоро появятся тысячи рабочих мест в профессиях, связанных с искусственным интеллектом и нейросетями. Вопрос только в том, успеете ли вы занять своё место в этом новом мире.

ИИ-специалисты — золотая лихорадка XXI века

В сфере IT будут востребованы инженеры в области искусственного интеллекта, а также специалисты по разработке и поддержке программного обеспечения. Зарплаты в этой сфере уже сейчас достигают 300–500 тысяч рублей в месяц, и это только начало. Особенно интересные ниши: промпт-инженеры (люди, которые умеют «разговаривать» с нейросетями), AI-тренеры (специалисты по обучению искусственного интеллекта) и аудиторы алгоритмов (эксперты, которые проверяют ИИ на предвзятость).

Специалисты по данным — новая нефть

Новые профессии в России: на кого переучиваться в эпоху нейросетей. Фото © «Шедеврум»

Data Science уже несколько лет возглавляет рейтинги самых востребованных профессий. Эксперты Всемирного экономического форума поставили её на первое место в списке самых востребованных профессий, которые останутся актуальными и после 2025 года. Средняя зарплата в России — от 160 тысяч рублей.

Кибербезопасность — защитники цифрового мира

Чем больше мы переходим в онлайн, тем больше нужно людей, которые защитят нас от хакеров. ИИ не заменит специалистов по кибербезопасности, потому что не способен мыслить креативно, анализировать контекст и противостоять сложным социальным атакам.

Что делать уже сегодня: план выживания на новом рынке труда

Первое правило — не паниковать. Технологические революции случались и раньше, и человечество всегда адаптировалось. Но подготовиться к переменам стоит заранее.

Развивайте soft skills

Для российских работодателей важнейшим профессиональным навыком в ближайшие пять лет станет умение решать проблемы комплексно. Критическое мышление, эмоциональный интеллект, креативность — эти навыки роботы пока не освоили.

Осваивайте базовые цифровые компетенции

Новые IT-профессии 2025 года: специалисты по нейросетям и ИИ в России. Фото © «Шедеврум»

Не обязательно становиться программистом, но понимать, как работают основные IT-инструменты, должен каждый современный специалист. Умение работать с данными, базовые знания об ИИ, цифровая грамотность — это новая норма.

Думайте о комбинации специальностей

Будущее за междисциплинарными профессиями. Маркетолог + аналитик данных, психолог + IT-специалист, биолог + программист — такие комбинации ценятся всё выше.

Не забывайте про переобучение

77% будут переучиваться и менять профессию в ближайшие десять лет. Lifelong learning (обучение в течение всей жизни) из модного термина превратилось в необходимость.