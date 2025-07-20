«Грязные» секреты большого балета: 4 гигиенические катастрофы, которыми танцовщиц уже не испугать

Балет — это вечная грация, лёгкость и будто бы нереальная красота. На сцене танцовщицы кажутся существами из другого мира. Но за кулисами — совсем иная реальность, в которой нет места шелесту пачек и тихому шёпоту скрипок. Там царят жёсткая дисциплина и странные, порой шокирующие привычки, о которых принято молчать. Даже легендарная Майя Плисецкая, по воспоминаниям современников, следовала этим негласным правилам.

Костюмы без стирки: зачем пачке лишний стресс?

Балетные костюмы без стирки: как сохраняют дорогие пачки в театре. Фото © ТАСС / EPA / VALENTIN FLAURAUD

Балетный гардероб живёт по своим особым законам, которые кажутся дикими людям из «внешнего мира». Каждый костюм — это не просто одежда, а сложнейшее инженерное сооружение, где учтена каждая складка и каждый стежок. Одна профессиональная пачка может стоить до двух тысяч долларов и требует сотен часов ручной работы. Каждый слой фатина пришивается отдельно, корсет подгоняется под фигуру танцовщицы с точностью до миллиметра. Лишний раз такое произведение искусства не трогают — тем более не отправляют в стирку. После спектакля костюм просто развешивают для проветривания, сбрызгивают парфюмированной водой или обрабатывают специальным антибактериальным спреем. И всё — готов к следующему выходу на сцену. Стирка может безвозвратно испортить форму, поэтому костюмы служат месяцами без единого похода в прачечную. Трико меняют чаще, но тоже не после каждого спектакля — только когда запах становится невыносимым даже для самих танцовщиц.

Грязная голова — гарантия идеального пучка

Мытьё головы в балетном мире — процедура нечастая и довольно стратегическая. Звучит странно, но слегка засаленные волосы действительно лучше держат форму и не рассыпаются во время самых сложных па. Раз в неделю — это уже роскошь для многих прим-балерин. Чистые, только что вымытые волосы скользят, не слушаются, выбиваются из причёски в самый неподходящий момент. А вот те, что не видели шампуня дня три-четыре, ложатся идеально и держатся крепко. Чтобы причёска не расползалась во время фуэте или больших прыжков, танцовщицы надевают специальную сеточку и закрепляют каждую прядь с ювелирной точностью. Шпильки втыкают так плотно, что волосы потом болят от напряжения. Между спектаклями голову просто ополаскивают водой или используют сухой шампунь — этого хватает, чтобы убрать самый сильный запах, но сохранить нужную текстуру волос.

Мозоли — не враги, а лучшие друзья

Мозоли балерин: почему танцовщицы не удаляют огрубевшую кожу на ногах. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Балетные туфли — пуанты — выглядят невинно и воздушно, но на деле превращают стопы танцовщиц в настоящее поле боевых действий. Синяки, ссадины, кровоподтёки, мозоли — всё это неотъемлемая часть профессии. Но вот что удивительно: старые, огрубевшие мозоли никто и не думает удалять. Они словно естественная броня, защищающая стопы от новых повреждений и боли. Чем толще и грубее кожа на пальцах ног, тем легче выносить многочасовые репетиции на пуантах. Поэтому балерины берегут свои мозоли как сокровище — делают педикюр очень аккуратно, не затрагивая огрубевшие участки. Только если мозоль начинает кровоточить или причинять нестерпимую боль — тогда её можно слегка подпилить. А в остальное время эти некрасивые наросты — лучшие помощники танцовщицы. Некоторые даже специально наращивают мозоли, натирая стопы пемзой или жёсткой щёткой.

Общие туалеты и отсутствие брезгливости

В театральном мире понятие личного пространства размыто до предела. Гримёрные, душевые, туалеты — всё общее, всё на виду. Танцовщицы переодеваются друг перед другом, не стесняясь обнажённых тел и интимных моментов. За кулисами нет времени на скромность и деликатность. В антракте между актами десятки людей выстраиваются в очередь к единственному туалету. Никто не брезгует сесть на унитаз после коллеги — времени на протирание и дезинфекцию просто нет. Общие души после спектакля — тоже обычное дело. Мыло, шампуни — всё в общем пользовании. Главное — успеть переодеться, подправить макияж и выйти на поклоны. А гигиена — дело десятое.

Гигиенические жертвы балета: что приходится терпеть ради искусства. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев