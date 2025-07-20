«Я держу в руках историю»: Как 26-летний реставратор из Петербурга возвращает иконам их утраченную красоту Ангелина Тодорова из Тулы с восьми лет мечтала рисовать, а сегодня спасает древние иконы, раскрывая скрытые веками лики и тайны. 20 июля, 08:00 Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Roza Sharipova, © личный архив Ангелины Тодоровой

Когда Ангелина Тодорова впервые раскрыла икону из-под потемневшего лака и увидела сияние древних красок, она поняла, что нашла своё призвание. Сегодня 26-летний реставратор живёт в Санкт-Петербурге, ведёт блог о спасении сакральных образов и уверена: «Жизнь всегда ведёт туда, куда нужно». В её руках оживают святые лики, скрытые за слоями вековой копоти и чужих «ремонтов». И каждое преображение для неё — маленькое чудо.

От детских мечтаний — к реставрации святынь

Фото © Личный архив Ангелины Тодоровой

Ангелина Тодорова родом из Тулы, но уже несколько лет живёт и работает в Санкт-Петербурге. Её путь к редкой профессии начался вовсе не с икон. В детстве она хотела быть кем угодно — учителем, полицейским или следователем, настолько ярко работала фантазия.

В старших классах её увлечение рисованием стало серьёзным: сначала Ангелина занималась в мастерской художника, потом в художественной студии. Она мечтала стать дизайнером или мастером художественной гравировки на холодном оружии, в чём её поддерживал отчим Сергей Данилин — член Гильдии оружейников и Союза художников России.

О профессии реставратора Ангелина тогда даже не знала. Всё изменилось, когда в Академии Штиглица она случайно узнала о кафедре живописи и реставрации. «И что-то внутри меня щёлкнуло: поняла, что именно туда буду поступать. Ведь реставрация совмещает в себе всё, что мне нравится: рисование, научные исследования, историю, кропотливую работу руками», — рассказывает девушка.

Академия и выбор судьбы

Фото © Личный архив Ангелины Тодоровой

После неудачной попытки поступить на книжную графику Ангелина целый год посвятила подготовке к поступлению на реставрацию. В академии ей рассказывали истории о людях, которые сдавали вступительные экзамены по девять лет подряд, но так и не поступили. Было тяжело морально: почти все её одноклассники уже учились в вузах, а она всё ещё шла к своей цели. Но Ангелина твёрдо решила идти своим путём. В итоге она окончила и бакалавриат, и магистратуру с красными дипломами. Именно в стенах академии она впервые соприкоснулась с миром древних красок, золочения и таинственных слоёв лака, скрывающих святой образ.

Каждая икона — отдельная история

Сегодня Ангелина работает в собственной мастерской в Петербурге, специализируясь на реставрации икон. Иногда к ней попадают металлические оклады или киоты. «Каждая икона — это отдельная, уникальная история создания и повреждений, которые образовались в процессе бытования. Впоследствии для каждого памятника приходится подбирать индивидуальную методику работы», — делится девушка.

Свою первую частную работу Ангелина вспоминает с особым трепетом. На втором курсе к ней обратилась подруга мамы с просьбой восстановить четырёхчастную икону Божией Матери — семейную реликвию. У Ангелины уже была некоторая практика, но это был первый раз, когда вся ответственность лежала только на ней, а не на преподавателях. Тогда она впервые поняла, что за каждой иконой стоит человеческая история, а возвращение святыне первоначального облика — это не просто ремесло, а важная миссия.

Магия раскрытия образа

Для Ангелины чудо в реставрации происходит каждый раз, когда она убирает с иконы потемневший лак или поздние записи и внезапно видит яркие краски и лики, скрытые веками. Иногда кажется, что за слоями копоти и грязи уже ничего нет. Но стоит медленно, сантиметр за сантиметром, снимать загрязнения, как вдруг начинают проступать краски, образы, тонкие линии. Героиня признаётся, что в такие моменты чувствует себя частью истории, словно сама становится участницей тех событий, которые запечатлены на доске. Для неё это всегда маленькое чудо, и она никогда не устаёт его переживать.

От фресок до старинных икон

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rest.todorova

Иногда девушка берётся за масштабные проекты — например, участвовала в восстановлении фресок Успенского собора Тульского кремля, написанных ярославскими мастерами в XVIII веке. Но именно иконы остаются её главной любовью. «Иногда думаю, что хотелось бы вернуться к реставрации монументальной живописи — в ней есть какая-то особая романтика и вдохновение. Но пока не загадываю», — рассказывает реставратор.

Одним из самых сложных и значимых проектов для Ангелины стала реставрация иконы «Святой Николай Чудотворец с поясными фигурами Иисуса Христа и Богоматери» конца XVII века — её дипломная работа в магистратуре. Икона поступила из церкви Св. Живоначальной Троицы села Арефино Нижегородской области и находилась в крайне тяжёлом состоянии.

Её неоднократно освежали новыми слоями олифы и лака, переписывали нимбы и дописывали детали. Чтобы найти авторскую живопись, Ангелине пришлось буквально вести расследование, изучая под микроскопом микрошлифы — срезы живописи, где видны все слои краски и лака разных времён.

Невидимый труд реставратора

Фото © Личный архив Ангелины Тодоровой

Реставрация иконы может занимать от пары недель до полугода — всё зависит от размеров, состояния и сложности повреждений. Обычно процесс начинается с диагностики: необходимо понять, какие утраты и разрушения есть у памятника. Следом идут удаление загрязнений, укрепление красочного слоя, утоньшение старого лака, восполнение утрат, тонировки. При этом важно помнить о работе с тыльной стороной, чтобы сохранить целостность иконы.

Каждый этап Ангелина фотографирует — это часть обязательной документации. Спешить в её деле нельзя, ведь речь идёт о сохранении культурной и духовной ценности.

Заказчики: от семей до коллекционеров

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rest.todorova

Клиенты у Ангелины разные: частные лица, коллекционеры, антиквары. Но больше всего ей дороги люди, для которых икона — это часть семейной истории. Именно для них реставрация становится не просто профессиональной услугой, а возможностью вернуть утраченное прошлое.

Иногда люди удивляются, что таким серьёзным делом занимается молодая девушка, но сама Ангелина говорит, что в её профессии пол или возраст значения не имеют. Для реставратора гораздо важнее трепетное отношение к делу и желание сохранить историю. А до этого Life.ru рассказывал, как пинежская мастерица вырезала «Бабу Шуру» — олицетворение памяти о войне. Наша героиня также старается сделать всё, чтобы история не была забыта. Как и ребята с Вологодчины, которые возвращают имена забытых солдат на фасады домов.