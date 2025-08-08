Компания OpenAI представила новое поколение своей нейросети — GPT-5

В ходе официальной презентации, которая транслировалась на официальном сайте OpenAI, миру была продемонстрирована нейросеть GPT-5, представляющая собой следующую эволюционную ступень в развитии искусственного интеллекта. Разработчики акцентировали внимание на существенном прогрессе в ключевых характеристиках системы.

Особое внимание было уделено значительному сокращению количества неточностей в генерируемых ответах по сравнению с предыдущими версиями. Кроме того, совершенствованный алгоритм демонстрирует принципиально новый уровень логического анализа.

Представители компании также выделили возросшую эффективность нейросети в таких сложных областях знаний, как математический анализ, финансовые расчёты, юриспруденция и естественные науки, сравнивая её функционал с работой целой команды высококвалифицированных специалистов, способных оперативно предоставлять достоверные ответы на самые сложные вопросы.