7 августа, 23:14

Компания OpenAI представила новое поколение своей нейросети — GPT-5

OpenAI представила модель GPT-5. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Imago

В ходе официальной презентации, которая транслировалась на официальном сайте OpenAI, миру была продемонстрирована нейросеть GPT-5, представляющая собой следующую эволюционную ступень в развитии искусственного интеллекта. Разработчики акцентировали внимание на существенном прогрессе в ключевых характеристиках системы.

Особое внимание было уделено значительному сокращению количества неточностей в генерируемых ответах по сравнению с предыдущими версиями. Кроме того, совершенствованный алгоритм демонстрирует принципиально новый уровень логического анализа.

Представители компании также выделили возросшую эффективность нейросети в таких сложных областях знаний, как математический анализ, финансовые расчёты, юриспруденция и естественные науки, сравнивая её функционал с работой целой команды высококвалифицированных специалистов, способных оперативно предоставлять достоверные ответы на самые сложные вопросы.

Ранее Life.ru писал, что новая версия популярного чат-бота научилась проходить проверку на сайте, ограничивающую действия ботов в интернете. Искусственный интеллект теперь сам отмечает пункт «я человек» в системах защиты.

