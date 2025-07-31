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Регион
31 июля, 20:46

Компания Microsoft назвала профессии, которые скоро исчезнут из-за развития ИИ

Microsoft: Нейросети вскоре заменят переводчиков, историков и писателей

Обложка © freepik / rawpixel.com

Обложка © freepik / rawpixel.com

Компания Microsoft провела масштабное исследование и составила список профессий, которые вскоре могут утратить актуальность из-за нейросетей. В этот перечень вошли 40 профессий.

Как полагают авторы исследования, в первую очередь искусственный интеллект заменит переводчиков. Следующими в списке идут историки, бортпроводники, торговые представители в сфере услуг и писатели. Также под угрозой исчезновения в ближайшем будущем находятся телефонные операторы, радиоведущие и дикторы, политологи, редакторы и модели.

При этом в Microsoft считают, что в условиях развития ИИ по-прежнему останутся востребованными медсёстры и медицинские ассистенты. Также нейросети в ближайшем будущем не смогут заменить работников по удалению опасных материалов, подсобников (штукатуры, маляры и т.д.), челюстно-лицевых хирургов, бальзамировщиков и судовых инженеров.

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Недавно чат-бот ChatGPT приобрёл навык проходить проверку на сайтах, ограничивающую активность ботов. Теперь нейросеть способна самостоятельно ставить галочку в пункте «я человек» в системах защиты. Это позволит пользователям использовать ИИ как помощника в повседневных делах. Разработчики заверяют, что все действия ChatGPT будут осуществляться только с разрешения владельца аккаунта.

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Виталий Приходько
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