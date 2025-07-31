Компания Microsoft назвала профессии, которые скоро исчезнут из-за развития ИИ

Компания Microsoft провела масштабное исследование и составила список профессий, которые вскоре могут утратить актуальность из-за нейросетей. В этот перечень вошли 40 профессий.

Как полагают авторы исследования, в первую очередь искусственный интеллект заменит переводчиков. Следующими в списке идут историки, бортпроводники, торговые представители в сфере услуг и писатели. Также под угрозой исчезновения в ближайшем будущем находятся телефонные операторы, радиоведущие и дикторы, политологи, редакторы и модели.

При этом в Microsoft считают, что в условиях развития ИИ по-прежнему останутся востребованными медсёстры и медицинские ассистенты. Также нейросети в ближайшем будущем не смогут заменить работников по удалению опасных материалов, подсобников (штукатуры, маляры и т.д.), челюстно-лицевых хирургов, бальзамировщиков и судовых инженеров.