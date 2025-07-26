«Крёстный отец ИИ» призвал помешать нейросетям сгубить человечество

Искусственный интеллект может превзойти человеческий разум, и мировому сообществу необходимо объединить усилия для контроля над его развитием. С таким предупреждением выступил Джеффри Хинтон — один из основоположников ИИ, сообщает China Times.

Хинтон работал в области нейросетей с 1970-х годов. В прошлом году он ушёл из Google, чтобы свободно говорить об угрозах ИИ. На конференции «крёстный отец ИИ» сравнил развитие искусственного интеллекта с воспитанием тигрёнка.

«Вообще говоря, держать тигрёнка в качестве домашнего питомца — плохая идея. И есть два варианта: найти способ научить его никогда не хотеть вас есть или избавиться от него», — сказал Хинтон.

По мнению учёного, страны должны создать международную сеть по безопасности ИИ, обмениваясь исследованиями, несмотря на разницу в интересах. Он подчеркнул, что в долгосрочной перспективе это может стать ключевым вопросом для выживания человечества.

Премьер-министр Китая Ли Цян, выступая на той же конференции, поддержал идею глобального сотрудничества. По его словам, необходимо ускорить создание международной системы регулирования ИИ, которая получит широкую поддержку.