«Крёстный отец ИИ» призвал помешать нейросетям сгубить человечество
Создатель ИИ Джеффри Хинтон предупредил о смертельной угрозе нейросетей
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Искусственный интеллект может превзойти человеческий разум, и мировому сообществу необходимо объединить усилия для контроля над его развитием. С таким предупреждением выступил Джеффри Хинтон — один из основоположников ИИ, сообщает China Times.
Хинтон работал в области нейросетей с 1970-х годов. В прошлом году он ушёл из Google, чтобы свободно говорить об угрозах ИИ. На конференции «крёстный отец ИИ» сравнил развитие искусственного интеллекта с воспитанием тигрёнка.
«Вообще говоря, держать тигрёнка в качестве домашнего питомца — плохая идея. И есть два варианта: найти способ научить его никогда не хотеть вас есть или избавиться от него», — сказал Хинтон.
По мнению учёного, страны должны создать международную сеть по безопасности ИИ, обмениваясь исследованиями, несмотря на разницу в интересах. Он подчеркнул, что в долгосрочной перспективе это может стать ключевым вопросом для выживания человечества.
Премьер-министр Китая Ли Цян, выступая на той же конференции, поддержал идею глобального сотрудничества. По его словам, необходимо ускорить создание международной системы регулирования ИИ, которая получит широкую поддержку.
Ранее музыкант и автор песен Илья Гуров резко выступил против применения искусственного интеллекта в музыкальном творчестве. Он убеждён, что алгоритмы не способны передать живые чувства и творческий порыв, лежащие в основе подлинного искусства. Гуров отметил, что, хотя часть его коллег видит плюсы в использовании ИИ — например, возможность не сочинять тексты и мелодии вручную, — он остаётся при своём мнении.